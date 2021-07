De verrassende reden waarom Apple een bloedhekel aan geruchten heeft

Dat Apple een hekel heeft aan geruchten en lekken rondom nieuwe apparaten is geen verrassing. Uiteraard wil het bedrijf de consument graag verrassen met, bijvoorbeeld, de nieuwe iPhone 13. Maar dat is niet de enige redenen voor het bedrijf om mensen die informatie lekken tegen te houden.

Het Amerikaanse bedrijf heeft onlangs contact gezocht met een Chinese inwoner die informatie over de nieuwe iPhone 13 naar buiten heeft gebracht. Het bericht dat Apple had voor deze persoon is in handen gekomen van Vice en heeft inmiddels het daglicht gezien.

Waarom Apple een bloedhekel heeft aan geruchten

De brief is waarschijnlijk gericht aan een persoon die onder de naam Kang opereert op het Chinese platform Weibo. Al wordt dat in het bericht zelf niet duidelijk. Deze persoon, die als zeer betrouwbare bron wordt gezien voor alles wat met Apple te maken heeft, maakte namelijk melding dat advocaten van het bedrijf contact met hem hebben gezocht.

Er is onder andere te lezen dat Apple zich zorgen maakt om de misleidende informatie die naar buiten gebracht wordt. Volgens het bedrijf zorgt dit er namelijk voor dat accessoiremakers op het verkeerde been worden gezet. “Accessoiremakers kunnen hierdoor smartphonehoesjes produceren en verkopen die helemaal niet voor het desbetreffende product geschikt zijn”, zo is in de brief te lezen.

Belangrijk onderdeel van het bedrijf

In de brief is ook te lezen dat geheimhouding een ontzettend belangrijk onderdeel is binnen Apple. Zo is te lezen dat het bedrijf er alles aan doet om informatie geheim te houden voor de officiële lancering. “Het geheim van Apple’s nieuwe technologische innovaties is een belangrijk onderdeel van de DNA van het bedrijf”, zo is in de brief te lezen.

De link met Kang wordt snel gelegd al is er wel een mogelijkheid dat hij niet de enige persoon is die een waarschuwing heeft gekregen. Zo zijn er meerdere bronnen vanuit China die vroegtijdig met informatie over Apple-producten naar buiten komen.

