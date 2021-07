Tim Cook kijkt met open mond naar Limburg: Apple maakt geld over

Apple CEO Tim Cook heeft afgelopen zaterdag via Twitter laten weten mee te leven met de mensen in Nederland, België en Duitsland. In de tweet wordt duidelijk dat het Amerikaanse bedrijf een donatie doet om de slachtoffers te helpen.

Door de gigantische wateroverlast zijn er in de drie landen maar liefst 125 mensen overleden en zijn er meer dan 1300 mensen vermist. Apple is één van de vele donateurs die financieel een bedrage levert. Inmiddels is er meer dan 5 miljoen euro gedoneerd via Giro 777.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Our hearts are with all those affected by the devastating flooding across Germany, Belgium and Western Europe. Apple will be donating to support relief efforts. — Tim Cook (@tim_cook) July 16, 2021

Apple steunt Limburg op financieel gebied

Eerder dit weekend werd al bekend dat Apple geld zou doneren aan de mensen in Europa, maar om wat voor een bedrag het gaat is niet bekend. Wel is het iets wat het bedrijf vaker doet.

Verder heeft Limburg überhaupt op veel steun kunnen rekenen. De provincie, die de afgelopen week te maken heeft gekregen met ongelofelijk veel waterschade, wordt financieel goed bijgestaan. Zo werd er binnen drie dagen tijd het doel van 5 miljoen euro aan Giro 777 donaties al behaald.