Apple CarPlay: 5 applicaties om het meeste uit het systeem te halen

Apple CarPlay zorgt ervoor dat je, via het entertainmentsysteem van je auto, op een veilige manier je iPhone kunt gebruiken tijdens het rijden. Het is dus niet de bedoeling dat je een film kijkt op Netflix (dat kan ook niet), maar op deze manier kun je wel makkelijk luisteren naar podcasts of navigeren via je favoriete app.

Niet alle iOS-applicaties bieden ondersteuning voor Apple CarPlay, maar er zijn genoeg opties om ervoor te zorgen dat jij je rit zo prettig mogelijk maakt. Om je een beeld te geven van wat het te bieden heeft, zet ik vijf van die apps voor je op een rij.

Apple CarPlay: 5 heerlijke applicaties

De volgende vijf applicaties zijn, naar mijn idee, zeker aan te raden voor Apple CarPlay. Uiteraard is het mogelijk om ook de standaard-apps van Apple te gebruiken, maar gezien de meeste mensen die wel kennen zet ik een aantal alternatieven op een rij.

#1 Waze

Waze is een heerlijke applicatie voor Apple CarPlay. De navigatie-app is namelijk de perfecte combinatie tussen Flitsmeister en Apple Maps/Google Maps. Dit houdt in dat je gewoon kunt navigeren zoals je gewend bent, maar dat overige zaken bijgehouden worden door gebruikers. Denk hierbij aan flitsers, trajectcontroles en stilstaande voertuigen aan de kant van de weg. Via Waze kom je dus niet alleen via de snelste route aan op je bestemming, maar kom je onderweg ook niet voor verrassingen te staan.

#2 Audible voor Apple CarPlay

Audible is een heerlijke app voor mensen die gek zijn van luisterboeken. En het mooie is: het biedt ondersteuning voor Apple CarPlay. Door deze ondersteuning is het mogelijk om niet naar muziek of podcasts te luisteren in de auto, maar om te genieten van je favoriete boeken. Erg prettig als je thuis in een spannend deel van een boek zit en je vervolgens met de auto ergens naartoe moet.

#3 Spotify

Heb je wel zin om naar muziek te luisteren, maar heeft de radio je voorkeur niet? Dan is het goed om te weten dat de app van Spotify ook Apple CarPlay ondersteuning biedt. Hierdoor neem jij je favoriete muziek mee de auto in. Of het gaat om je eigen afspeellijsten, de lijsten van Spotify zelf of hele albums: alles is gewoon te beluisteren!

#4 Pocket Casts voor Apple CarPlay

Pocket Casts behoort tot één van mijn meest gebruikte applicaties. Het is wat mij betreft het allerbeste alternatief voor Apple Podcasts en is, gezien de Apple CarPlay ondersteuning, ook fantastisch voor in de auto. De app biedt je makkelijk toegang tot de nieuwste afleveringen van je favoriete shows, helpt je bij het vinden van nieuwe programma’s en past handige filters toe aan je bibliotheek.

#5 Plugshare

Plugshare is een applicatie voor een specifieke doelgroep. Het is namelijk een app waarmee je makkelijk alle beschikbare laadstations voor je elektrische auto vindt. Uiteraard volledig gebaseerd op je huidige locatie. Het makkelijke hieraan is dat de applicatie niet alleen via Apple CarPlay in de auto te gebruiken is, maar ook thuis op de bank. Dit in tegenstelling tot de functionaliteit die normaal gesproken in een elektrische auto zit verwerkt. Zo heb je altijd en overal de beschikbare laadstations in kaart.