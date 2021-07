Apple dreigt met een eigen Brexit na miljardenruzie over patenten

Apple heeft het helemaal gehad met het Verenigd Koninkrijk. Oorzaak is een ruzie over patenten die mogelijk miljarden kost. Het denkt aan een Brexit.

Apple is in het Verenigd Koninkrijk in conflict met Optis Cellular Technology Patents. Volgens Apple een patent troll die miljarden van het bedrijf wil zien. De ruzie tussen de twee gaat om patenten over 3G- en 4G-technologie die in de iPhones zit.

Apple in gevecht met Optis

Apple en Optis stonden in het land eerder tegenover elkaar voor de rechter. Het High Court oordeelde dat het bedrijf uit Cupertino inderdaad twee patenten van Optis had gebruikt in het maken van de iPhones. Doordat de iPhone-maker de patenten heeft geschonden moet het een licentievergoeding betalen aan het bedrijf.

Deze licenties zouden mogelijk 7 miljard dollar kunnen kosten. Dat vindt Apple echter buitensporig en weigert dan ook te betalen. Zij vindt het standaard smartphonetechnologie en dat Optis hiervan misbruik maakt. De twee stonden al eerder voor de rechter in de Verenigde Staten over LTE-technologie, maar die zaak won Apple. Optis wilde toen 500 miljoen dollar van het bedrijf zien.

Rechtszaken in de pijpleiding

Hoeveel het Apple kost, komt aan bod in een nieuwe rechtszaak. Deze dient echter pas in juli 2022. Eerst volgt er nog een aparte rechtszaak over de vraag of het bedrijf een juridisch bindende belofte moet doen om zich te houden aan het uitbetalingspercentage dat tijdens de zaak in 2022 aan bod komt. In theorie kan het elektronicaconcern zelfs worden verboden om iPhones te verkopen in het VK als het weigert toezeggingen te doen aan de rechtbank.

Apple suggereert een eigen Brexit

Mocht het daadwerkelijk 7 miljard dollar worden, dan dreigt het bedrijf uit Cupertino mogelijk uit het Verenigd Koninkrijk te stappen om zo onder de kosten uit te komen. “Het standpunt van Apple is dat het inderdaad in staat zou moeten zijn om over de voorwaarden na te denken en te beslissen of het commercieel juist is om ze te accepteren of de Britse markt te verlaten. Er kunnen voorwaarden zijn die door de rechtbank worden gesteld die commercieel gezien gewoon onaanvaardbaar zijn,” vertelt Apple advocaat Marie Demetriou aan het Britse This is Money.

Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat Apple daadwerkelijk het Verenigd Koninkrijk gaat verlaten. Het is een ontzettend grote markt voor het bedrijf en het laat die inkomsten niet zomaar lopen.