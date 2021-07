Apple Arcade deze week voorzien van 3 heerlijke iOS-klassiekers

Wanneer je een actief abonnement hebt op de Apple Arcade, dan heb je de mogelijkheid om met heel wat games aan de slag te gaan. Het aanbod daarop wordt steeds uitgebreid en deze week heb je de optie om met drie absolute klassiekers aan de slag te gaan.

Dat liet Apple weten via een persbericht. De nieuwe games voor de Apple Arcade worden aankomende vrijdag uitgegeven en gelden als titels die als een remaster een tweede leven krijgen. Vooral ideaal als je het nog niet eerder hebt gespeeld.

Angry Birds en meer naar de Apple Arcade

De bekendste titel die naar de Apple Arcade komt is Angry Birds Reloaded. Ja, de kans is groot dat je de game al lang en breed kent, maar toch is het zo’n titel die je er altijd bij komt pakken. Deze nieuwe versie brengt een aantal verschillende soorten vogels die je afschiet en dan probeert om de biggen uit te schakelen. De game is voorzien van betere graphics, nieuwe personages, een nieuwe game mode en meer.

De tweede game die we deze week op de Apple Arcade mogen verwelkomen is Alto’s Odyssey: The Lost City. Een heerlijke titel waarbij je op een sandboard door verschillende werelden slidet. Het is daarbij zaak om dat zo stijlvol mogelijk te doen, terwijl je tegelijkertijd verschillende obstakels weet te overwinnen. Echt een heerlijke game om even bij onder uit te zakken en tussendoor te spelen.

Doodle God Universe

De laatste game die wordt toegevoegd aan de Apple Arcade is de game Doodle God Universe. Het is een verbeterde versie van de originele game Doodle God. In de game neem jij de rol aan van de Creator en moet je verschillende elementen met elkaar combineren om werelden te maken. Daarbij krijg je telkens meer mogelijkheden en uitdagingen. Een game die echt compleet anders is dan dat je gewend bent en daarom dus al de moeite waard.