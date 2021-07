Apple Arcade: deze 3 geweldige games komen binnenkort naar de dienst

Apple Arcade is in de afgelopen twee jaar uitgegroeid tot een heerlijke dienst. Voor €4,99 per maand is het mogelijk om meer dan 180 games te spelen op je iPhone, iPad en Mac. Games die, in tegenstelling tot veel titels in de App Store, niet voorzien zijn van advertenties of in-app aankopen.

Bij One More Thing genieten we intens van Apple Arcade en vinden we het ook heel tof om te zien dat de dienst constant voorzien wordt van nieuwe titels. Zo kun je binnenkort ook weer met drie hele toffe games aan de slag.

Apple Arcade: deze drie games komen naar de dienst

De volgende drie titels verschijnen binnenkort op Apple Arcade:

#1 Super Stickman Golf 3

Super Stickman Golf 3 wordt gezien als een grootheid in de Apple Store. De golfgame is razend populair en is binnenkort dus ook via de dienst te spelen. Het enige voordeel is dat de 2D-golfgame, die volzit met heerlijke banen en verschillende modes, dit keer niet voorzien is van advertenties of in-app aankopen. Je kunt de hele game dus eindelijk beleven zoals hij oorspronkelijk bedoeld is.

#2 Ultimate Rivals: The Court

Collega Jelle schreef hier gisteren al een uitgebreid artikel over. Ultimate Rivals: The Rink, de game waarin je met verschillende sporthelden los kon gaan op een ijshockeyveld, krijgt eindelijk een vervolg. In Ultimate Rivals: The Court gaan de sterren van de NBA, NFL, NHL, USWNT, WWE en WNBA los op het basketbalveld. Daar speel je niet alleen met hedendaagse grootheden als James Harden of Antetokounmpo, maar ook met iconische helden als Larry Bird en Shaquille O’Neal.

#3 Super Leap Day

Een nieuwe koning zit op de troon en maakt het leven van tegenstanders niet makkelijk. In Super Leap Day kun je dus een hoop uitdagingen verwachten. Je ontwijkt valkuilen in de Rainy Ruins, rent tegen muren op in Capital Highway en haalt het beste uit jezelf in Gravity Galaxy. De game heeft qua strategie en vaardigheden genoeg te bieden en is met slechts één knop te spelen.

Apple Arcade: deze games zijn bijgewerkt

Naast de aankomende Apple Arcade-titels zijn er ook een aantal updates doorgevoerd voor bestaande titels.

Zo is de game Spire Blast voorzien van de Skylands die nieuwe levels met zich meebrengt. LEGO Brawls introduceert de Alien Conquest waarin jij de mensheid moet zien te redden en is daarnaast ook voorzien van een Battle Royal-achtige modus. Cozy Grove is voorzien van nieuwe evenementen en activiteiten, en Stellar Commanders introduceert met Friends Assembly en Explorers Path twee nieuwe interessante game-modes.

Apple Arcade: onze favoriete titels

Zoals gezegd zijn we bij One More Thing best wel fan van Apple Arcade. Naar ons idee staat het platform vol met heerlijke titels, waar we inmiddels toch al aardig wat uurtjes in gestoken hebben.

Benieuwd wat onze favoriete games zijn? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel.