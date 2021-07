Apple’s App Tracking Transparency jaagt adverteerders naar Android

Apple’s App Tracking Transparency is een uiterst fijne functionaliteit voor iPhone-gebruikers, maar zorgt er wel voor dat adverteerders hun geld elders spenderen. Volgens The Wall Street Journal worden advertenties sinds april dit jaar meer gericht op Android-gebruikers.

Sinds april zijn consumenten in de mogelijkheid om App Tracking Transparency te gebruiken op hun iPhone en de functionaliteit lijkt in de smaak te vallen. Het verliezen van adverteerders laat namelijk zien dat de functionaliteit uitstekend zijn werk doet.

Apple jaagt adverteerders naar Android

The Wall Street Journal baseert zijn artikel op de gegevens van Branch Metric Inc. Het bedrijf heeft onderzoek gedaan naar het aantal gebruikers die App Tracking Transparency ook daadwerkelijk gebruiken. Volgens het bedrijf staat 67% van de iOS-gebruikers het niet toe om hun activiteiten niet te laten tracken door bedrijven. Dat houdt in dat slechts 33% van de iOS-gebruikers door adverteerders bereikt kunnen worden op de “traditionele manier”.

Adverteerders krijgen hierdoor minder goed te zien hoe effectief hun advertenties zijn geweest. Op die manier kunnen bedrijven minder goed inschatten of hun investering het waard is geweest. Hierdoor wordt één derde van de advertenties niet meer besteed aan iOS-gebruikers, maar aan Android-gebruikers.

Steeds meer de overhand

Het verlies van de adverteerders is vervelend voor Apple, gezien de doelgroep Android-gebruikers überhaupt al interessanter is voor de reclamemarkt. Wereldwijd is slechts 26,4% van de smartphones voorzien van iOS, wat betekent dat 72,8% van de smartphones op Android draaien.

Toch is dit voor de iOS-gebruiker goed nieuws. Het laat namelijk zien dat App Tracking Transparency exact doet waar het voor bedoeld is. Adverteerders en bedrijven hebben veel minder informatie, waardoor het een stuk minder interessant is om geld te investeren. Beter gezegd: je opereert als iOS-gebruiker, tot op zekere hoogte, echt onder de radar.

Uiteraard is Facebook nog steeds niet tevreden met de functionaliteit die Apple eerder dit jaar lanceerde. Er zijn veel bedrijven ontevreden over ATT, maar het bedrijf van Mark Zuckerberg is zonder twijfel het meest vocaal op dat gebied.