Bittere batterij gebruiken voor je AirTag is volgens Apple een heel slecht idee

De Apple AirTag is voorzien van een CR2032 batterij die consumenten na een jaar moeten vervangen. Iets dat ze gewoon zelf kunnen doen door de achterkant van de tracker los te draaien en de oude batterij te verwisselen met een nieuwe. Al moet je wel goed opletten welke batterij je er precies indoet.

Sommige CR2032 batterijen zijn namelijk voorzien van een bittere coating. Deze speciale laag zorgt ervoor dat kleine kinderen de knopjes, vanwege de vieze smaak, niet doorslikken. Erg handig, al raadt Apple het wel af om deze batterijen ook daadwerkelijk te gebruiken.

Geen bittere batterijen voor Apple AirTag

Deze zogenaamde “bitter batterijen” zijn een uitkomst voor ouders, maar niet voor de ultra-wideband trackers. The Loop spot op de supportpagina van de Apple AirTag dat het gebruik van zulke batterijen sterk wordt afgeraden. Het zou er namelijk voor kunnen zorgen dat de tracker niet meer functioneert.

Volgens Apple heeft dat te maken met de speciale coating die erop zit. Het kan voorkomen dat de bittere laag niet goed is uitgelijnd met de contacten van de batterij, waardoor deze de AirTag niet van stroom kan voorzien.

De waarschuwing geldt overigens niet alleen voor de Apple AirTag, maar alle apparaten die van een CR2032 batterij zijn voorzien.

Australië heeft zorgen

In Australië maakt men zich al langer zorgen over de Apple AirTag. De Australische consumentenbond (ACCC) heeft deze week een advies naar buiten gebracht om de trackers ver bij kinderen uit de buurt te houden. Eerder maakte de bond zich al grote zorgen over de veiligheid van de AirTag en voegt nu dus daad bij woord.

