De eerste in het decennium: Apple aanwezig tijdens NAB Show 2021

Apple is voor het eerst sinds jaren weer aanwezig bij de NAB. Het bedrijf hoopt daar op verschillende vlakken te kunnen scoren.

NAB 2021 wordt georganiseerd door het National Association of Broadcasters. Het is een evenement waar veel partijen op het gebied van televisie en toebehoren bij elkaar komen om te handelen met elkaar. Apple was voor een lange tijd afwezig maar is nu weer present.

Grote mediapartijen komen naar NAB 2o21

NAB 2021 wordt van 9 tot en met 13 oktober gehouden in Las Vegas. De plaats van Apple werd ontdekt door Applescoop in de lijst van de verschillende deelnemers. Naast het bedrijf uit Cupertino zien we ook onder andere Disney, Netflix, Dreamworks, NBC en andere grote mediapartijen.

Overigens blijft het niet alleen bij streamingdiensten op het evenement, ook verschillende andere partijen zullen aanwezig zijn waarbij je niet meteen aan televisie denkt. Zo zijn onder andere Facebook, Epic Games en de Amerikaanse Defensie van de partij. Je zou het eigenlijk een soort CES voor mediabedrijven kunnen noemen.

NAB is dan ook alleen meer dan films en series. Tijdens het evenement kunnen bedrijven ook hun diensten laten zien die ze kunnen leveren aan verschillende mediaproducenten, zoals infrastructuur, productie en montage. Er zijn dus zowel aankondigingen, productdemonstraties en stands. Het lijkt dus de ideale plaats voor Apple. Naast dat het natuurlijk haar eigen streamingdienst Apple TV+ heeft, heeft het ook een flink aantal producten die het leven van verschillende mediabedrijven een stuk makkelijker kan maken.

Apple was een lange tijd afwezig

De laatste keer dat we Apple zagen op NAB dateert alweer uit april 2011. Toen liet het bedrijf de 64-bit versie van Final Cut Pro X zien, dat later dat jaar uit zou komen. Deze editie lijkt voor het bedrijf dus een stuk drukker te worden. Naast toeleverancier is het nu dus ook een echt mediabedrijf. Het is echter onbekend wat het bedrijf precies wil laten zien op NAB 2021.