Apple aangeklaagd om een product dat het bedrijf niet eens maakt

Apple is door een bedrijf uit Ohio aangeklaagd voor patentbreuk. Het opvallende is dat het gaat om een slimme waterfles die het bedrijf van Tim Cook niet produceert, maar alleen verkoopt in de Apple Store.

Het is een beetje alsof we weer terugzijn in onze jeugd waar we wel eens de schuld kregen van iets dat we helemaal niet gedaan hadden. Bijvoorbeeld thuis met een broertje of zusje of op school met vrienden. Alleen gaat het hier niet om een uurtje Nintendo meer of minder, maar om keiharde knaken.

Apple aangeklaagd om Hidrate Spark

In deApple Store zijn producten van Hidrate Spark te koop. Het zijn slimme waterflessen die verbinding kunnen maken met smartwatches zoals de Apple Watch. Handig wanneer jij, zonder al te veel moeite, het aantal gedronken liters bij wil houden.

In ieder geval: hoe leuk het idee ook kan zijn, het Amerikaanse bedrijf Xennial IP LLC is het er niet mee eens. Het bedrijf klaagt Apple aan voor het breken van het Amerikaanse patent No. 7,792,409 en patent No. 10,664,571. Het gaat om twee patenten voor een ‘communicatieve waterfles dat kan verbinden met slimme apparaten en de gezondheid kan meten’.

In de aanklacht is overigens ook te lezen dat Apple wordt aangeklaagd voor “het maken, gebruiken, testen, aanbieden, verkopen en importeren” van de Hidrate Spark. Een product dat dus inbreuk maakt op het patent van Xennial IP LLC.

Maar gezien Apple dit product niet produceert, is dit dan de partij om aan te klagen?

Makkelijk geld verdienen

Het komt op mij over alsof Xennial IP LLC makkelijk geld wil verdienen en aanklopt bij het eerste beste bedrijf met een goed gevulde portemonnee. Apple maakt de producten van Hidrate Spark niet, maar verkoopt ze alleen. Net als Amazon, Walmart en Bed Bath and Beyond die overigens niet worden aangeklaagd.

Verder valt er ook weinig te vinden over het bedrijf zelf, buiten het feit dat er drie actieve rechtszaken zijn. Zo ligt het bedrijf ook in de clinch met Fitbit en lijkt dit in eerste instantie het verdienmodel van de toko te zijn.