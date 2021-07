App Store zo stoned als een garnaal na toelaten bezorgdiensten voor wiet

Apple heeft besloten dat de App Store voortaan ruimte aanbiedt voor applicaties die wiet bezorgen. Dat gebeurt sinds vorige maand. De verkoop van wiet via de digitale winkel blijft beperkt tot landen en gebieden waar de consumptie en verkoop van wiet legaal is. Ook mag jij jezelf niet als individuele verkoper aanbieden; alleen legale entiteiten kunnen zo’n dienst opzetten.

Aanvankelijk stond in het beleid van Apple dat de App Store geen ruimte heeft voor dergelijke apps. Het gaat dan om apps die het consumeren van tabaks- en vapeproducten, illegale drugs en grote hoeveelheden alcohol aanmoedigen. Apps die minderjarige aanmoedigen dergelijke producten te gebruiken, worden geweigerd.

App Store staat wietverkoop toe

Ook mochten apps geen gedoogde producten verkopen, zoals marihuana. Maar daar is sinds begin juni verandering in gekomen. Het beleid is aangepast en het woord marihuana is eruit gehaald. Apotheken met de juiste licenties en legale dispensaria voor cannabis mogen wel degelijk gedoogde producten verkopen via de App Store.

Vooralsnog lijkt deze verandering alleen doorgevoerd te zijn in de Verenigde Staten. We hoeven nu dus niet per se in Nederland een grote omslag te verwachten in de digitale Applewinkel. Google verbiedt het aanbieden van marihuana in de Google Play Store sinds 2019, ongeacht of dit legaal is in een land of gebied.

De omslag bij Apple

Wat is er dan bij Apple veranderd dat het bedrijf nu besloten heeft dat apps wel degelijke marihuana mogen aanbieden (al is het in beperkte vorm)? Chris Vaughn, CEO van bezorgdienst Emjay in de VS, zegt daarover dat het gebruik van wiet in verschillende staten in de Verenigde Staten inmiddels legaal verklaard is.

Daarnaast is het zo dat Amazon zijn werknemers ook niet meer test op het gebruik van wiet. Dat kan volgens Vaughn eveneens een rol gespeeld hebben. De CEO verwacht verder dat Google eveneens terugkomt op dit standpunt en de verkoop van wiet (in elk geval in de VS) gedeeltelijk gaat toestaan.

Marijuana Moment