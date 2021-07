Amerikaanse politie vindt gestolen fiets dankzij de Apple AirTag

De politie in Boston heeft een gestolen fiets teruggevonden dankzij de Apple AirTag. De accessoire was van tevoren aan die fiets bevestigd. Het lijkt erop dat het nieuwe product van het bedrijf uit Cupertino z’n waarde bewijst. En dat terwijl het slechts een paar tientjes kost en je hem bijna overal aan kunt vastmaken.

De Apple AirTag is een handige accessoire die je aan verschillende producten kunt bevestigen. Met een sleutelhanger hang je hem aan je sleutelbos, fiets of een ander ding en anders kun je hem in een (grotere) portemonnee of tas stoppen. Je kunt hem voor pakketten gebruiken en nu blijkt dus ook voor het terugvinden van gestolen spullen.

Apple AirTag in actie

De politie in Boston heeft een gestolen fiets teruggevonden dankzij de accessoire. De eigenaar had er namelijk een Apple AirTag aan bevestigd. De eigenaar, Gene Gorter, heeft op Facebook zijn verhaal gedeeld en legt uit hoe de AirTag een rol heeft gespeeld in het terugvinden van z’n fiets.

Gorter had namelijk de AirTag in het zakje van de fiets gestopt. Daardoor viel de accessoire niet meteen op. Vervolgens deelde hij de trackinformatie met de politie aldaar, die kort daarna de AirTag vond in een prullenbak vlakbij de fiets. Na het vinden van de fiets, stuurde de politie Gorter een berichtje en een foto.

Alleen voor iPhonegebruikers

Wanneer je als iPhone-gebruiker dicht in de buurt van een Apple AirTag bent, krijg je een notificatie op je smartphone om je daarvan op de hoogte te brengen. Het lijkt er niet op dat de fietsendief een iPhone gebruikte, want anders had hij de accessoire waarschijnlijk veel eerder en op een andere plek weggegooid.

Apple heeft al wel beloofd een Android-applicatie uit te brengen die dezelfde functionaliteit aanbiedt. Maar die app is dus nog niet beschikbaar. De release vindt waarschijnlijk pas aan het einde van het jaar plaats. Tot die tijd moeten fietsendieven dus oppassen en andermans fietsen lekker laten staan.

