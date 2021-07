Alexa steelt de show op je iPhone: zo gebruik je de nieuwe widget

Net nu Apple bekendmaakte dat Siri een stapje terugdoet komt Amazon met opvallend nieuws. Het bedrijf van Jeff Bezos heeft zojuist een shortcutwidget geïntroduceerd voor gebruikers van iOS 14 en iOS 15. Met één druk op de knop kun je Alexa, de spraakassistent van Amazon, op je startscherm plaatsen. De widget draagt de naam ‘Ask Alexa’ en activeert de stemassistent waarna deze alle vragen die je hebt, zal proberen te beantwoorden.

De Alexa app bestaat al een tijdje. Met je stem of met een tik op het scherm werd de assistent dan actief. Dankzij de nieuwe widget op het thuisscherm kun je nu echter iets gemakkelijker communiceren met de spraakassistent. Natuurlijk kan het niet tegen bedieningsgemak van de slimme Echo speaker of smart TV op, maar het is zéker een verbetering.

Hoe voeg je de Alexa-widget toe?

Je kunt de Ask Alexa widget eenvoudig aan je thuisscherm toevoegen met de volgende stappen:

Druk lang op een lege ruimte op je scherm totdat de apps schudden Tik vervolgens op de knop Toevoegen (+) in de linkerbovenhoek. Zoek naar de Alexa-widget of blader door de lijst met beschikbare widgets. De lijst van de iPhone-widget-tools staat in alfabetische volgorde, dus je zou hem zó moeten kunnen vinden.

Wanneer je op Widget toevoegen klikt, wordt Ask Alexa weergegeven op het thuisscherm die je had geopend. Je kunt hem op elk moment verplaatsen door lang op de widget te drukken en het naar een andere plaats of pagina te slepen.

Hoe gebruik je de widget?

Als je Ask Alexa app hebt geïnstalleerd is het gebruik ervan verder vrij eenvoudig: tik op de widget en vervolgens wordt de Alexa-app geopend en Alexa gewekt. Van daaruit kun je de spraakassistent vragen naar de beste Amazon-deals van de dag, een kijkje in je agenda nemen of om het even welke andere vraag stellen die je te binnen schiet.

De Ask Alexa-widget is de nieuwste toevoeging aan de mogelijkheden van de stemassistent. Daarnaast heeft Amazon ook de mogelijkheid toegevoegd voor het aankondigen van herinneringen. Ook de keuze van Alexa stemmen heeft een interessante mogelijkheid boven Siri. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor de stem van bekende personen, zoals Shaq of Melissa McCarthy.

Hoewel de spraakassistent van Amazon veel Nederlandse vragen verstaat, is de ondersteuning van onze taal toch ietwat beperkt. Je kan de vragen daarom beter in het Engels stellen.