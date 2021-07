AirPods Max hoesje niet jouw smaak? Probeer deze alternatieven eens!

De AirPods Max, die bij Apple voor €629 op de kop tikt, is een premium-koptelefoon met een heerlijke geluidkwaliteit. Het enige probleem is alleen dat het hoesje er niet uitziet, niet heel veel bescherming biedt en dat het soms wat problemen heeft. Daarom is een alternatief nog niet eens zo gek idee.

Sinds de lancering in december zijn er op het internet best wel aardig wat alternatieven te vinden. Om jou de zoektocht te besparen, of je voor het eerst kennis te laten maken met de alternatieven, zetten we er vijf voor je op een rij.

AirPods Max: 5 alternatieve hoesjes

Veel mensen weten inmiddels wel dat de AirPods Max aardig wat geld kosten. Wat niet iedereen weet is dat het hoesje wat je bij de koptelefoon krijgt, op z’n zachts gezegd, een beetje tegenvalt. Daarom is het best wel handig om de markt te verkennen naar alternatieven op dat gebied.

We hebben het zoekwerk in ieder geval al voor je gedaan en denken dat de volgende vijf alternatieven, in ieder geval, het kijken waard zijn:

#1 Geekria UltraShell

De UltraShell van Geekria is een heerlijke hoes voor je AirPods Max. Niet alleen is je koptelefoon een stuk beter beschermd, maar je hebt het standaard hoesje ook niet meer nodig. Dat is niet altijd een gegeven, maar bij dit model dus wel. De Slaapmodus Control is dus gewoon actief wanneer je de UltraShell gebruikt.

De Geekria is een ultra-hard shell hoesje en biedt dus bescherming tegen vallen, schokken en druk. Daarnaast is dit model ook nog eens extra praktisch, gezien je alle kabels netjes op kunt bergen aan de binnenkant van de hoes.

Je tikt de Geekria Ultrashell voor €28,29 op de kop.

#2 De co2REA hoes voor AirPods Max

De AirPods Max zijn niet in iedere hoes uit zijn standaard bescherming te halen. Iets dat bijvoorbeeld ook geldt voor het model van co2CREA. Dit model moet je meer zien als een tas, waarmee jij je AirPods Max veilig over straat neemt. ook dit model biedt uitstekende beschermen en is daarnaast ook nog stof- en waterdicht. Ook bij dit model is het mogelijk om je kabels en adapters netjes op te bergen.

De hoes van co2REA is in drie verschillende kleuren beschikbaar: blauw, rood en wit. Mocht jij je koptelefoon ook in deze kleuren hebben dan passen de twee goed bij elkaar. Is dat niet het geval, dan moet je zelf de beste match zoeken.

De co2REA is vanaf €30,70 te koop.

#3 De NEWZEROL draagtas

De NEWZEROL draagtas ziet er wat mij betreft erg tof uit, maar het moet je smaak zijn. Waar je bij de andere hoesjes uit deze lijst de vorm van de AirPods Max niet ziet, is dat hier wel het geval. De hoes is gemaakt van de dichte harde EVA-buitenvoering en is van binnen lekker zacht. Stoten, druppels, krassen en spatwater: je koptelefoon is er allemaal tegen beschermd.

Dit model is overigens ook voorzien van Slaapmodus Control, waardoor je koptelefoon dus ook hier zonder de standaard case in kan. Daarnaast is het mogelijk om je kabels en adapters aan de binnenkant op te ruimen.

De AirPods Max hoes van NEWZEROL kost €22,89

#4 YONO AirPods Max Hardcover

De Yono AirPods Max Hardcover is een heerlijke hoes om het zekere voor het onzekere te nemen. Dit model is namelijk een flink stuk groter dan de koptelefoon zelf, maar beschermt de boel ook lekker. Deze hardcase zorgt ervoor dat je koptelefoon bestendig is tegen vallen, stoten en beschadigingen. Daarnaast is dit model voorzien van een accessoirevak om je spullen in op te bergen.

In tegenstelling tot andere hoesjes in de lijst, moet jij je AirPods Max wel in de standaard case laten zitten. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om dat niet te doen, maar de accu laat je dan al snel in de steek. Wel iets waar je rekening mee moet houden.

De Yono AirPods Max Hardcover kost €28,95.

#5 Geekria UltraShell 2.0

De Geekria Ultrashell 2.0 is voor de mensen die niet erg fan zijn van het eerste model uit deze lijst. Dit model is namelijk volledig rond, wat misschien meer je smaak is. Verder biedt de UltraShell 2.0 exact dezelfde bescherming en beschikt hij over dezelfde functionaliteiten.

Wel is dit model, met een adviesprijs van €38,39, tien euro en tien cent duurder.

Scoor de AirPods Max voor ruim honderd euro minder

De AirPods Max kosten je bij Apple €629. Een aardige rib uit je lijf, dus. Al zijn er natuurlijk wel manieren om de koptelefoon goedkoper op de kop te tikken. Zo zien we bijvoorbeeld dat Bol het zwarte model voor €518 verkoopt. Ruim honderd euro goedkoper dan wanneer je het via de website van Apple koopt.

Benieuwd wat wij van de AirPods Max vinden? Lees dan zeker even onze review via de bovenstaande link!