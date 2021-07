Kan ik mijn AirPods draadloos opladen met een MagSafe Battery Pack?

Vorige week kondigde Apple zijn MagSafe Battery Pack aan. De handige accessoire, die nog dikker is dan je iPhone zelf, zorgt ervoor dat je een stuk minder vaak met een lege batterij komt te zitten. Handig voor de iPhone 12 mini, maar ook handig voor de AirPods?

Het is een vraag die we de afgelopen week meermaals zijn tegengekomen. De Battery Pack is voorzien van Reverse Wireless Charging, maar is het ook mogelijk om je AirPods via de accessoire op te laden? Steven Russell lijkt het antwoord te hebben.

MagSafe Battery Pack: ook goed voor AirPods?

Apple moet de MagSafe Battery Pack nog verschepen, maar er is iemand die al vrij vroeg met de accessoire aan de haal heeft kunnen gaan. De verwachting was er wel, maar het is nu ook bewezen dat jij je AirPods er mee op kunt laden. Al moet je dan natuurlijk wel een variant hebben die draadloos opladen ook ondersteund. Welkom bij het WK Open Deuren Intrappen 2021.



One more thing to add. I have been asked if it wirelessly charges AirPods. Answer appears to be yes. pic.twitter.com/2WCcKSOlbI — Steven Russell (@stevenrussell) July 19, 2021

Het is mogelijk om niet alleen je iPhone 12, maar ook je AirPods (Pro) op de achterkant van de MagSafe Battery Pack te leggen. De accessoire, die je voor €109 op de kop tikt in Nederland, laadt vervolgens je draadloze oortjes op. De verwachting is overigens dat ieder product dat QI-ondersteunt opgeladen kan worden via deze weg, al moet de praktijk dat nog wel uitwijzen.

Wat moet je allemaal weten over de accessoire?

Door de eerste foto’s krijgen we ook een realistisch beeld van het uiterlijk van de accessoire. De MagSafe Battery Pack is, zoals verwacht, een vrij lomp ding. Zeker wanneer je het product op de iPhone 12 mini legt wint hij niet de schoonheidsprijs.

Om je een goed beeld te geven van wat je precies met de Battery Pack kunt doen heb ik alles wat je moet weten op een rijtje gezet. Dat artikel is te lezen via de bovenstaande link.