Adobe Première Pro nu M1 native en voorzien van tijdbesparende functie

Adobe heeft de 15.4 update uitgebracht voor Première Pro. De video-app van het bedrijf is nu M1 native. Daarmee volgt de app de weg van een andere goede bekende: Adobe Photoshop. Bovendien heeft Première Pro er een handige functie voor ondertitelingen bijgekregen.

Voordat we ingaan op de nieuwe spraak-naar-tekst-functie, beginnen we met het feit dat Première Pro 15.4 nu native op Apple Silicon draait. Dat houdt in dat de app nu het onderste uit de kan kan halen van de rekenkracht van M1 Macs. Adobe beweert dat Première Pro op M1 Mac-computers zelfs “bijna 80 procent sneller is dan vergelijkbare Intel-gebaseerde Macs”. En dat strookt wel zo’n beetje met de snelheidswinst die andere M1-native apps behaalden ten opzichte van hun Intel-voorgangers. Adobe maakte overigens ook bekend dat After Effects met native Apple Silicon-ondersteuning “later dit jaar” uit zal komen.

Première Pro biedt nu ook spraak-naar-tekst

De update voegt ook een nieuwe spraak-naar-tekst functie toe. De tool kan audio in een video automatisch omzetten naar bewerkbare tekst. Die kan dan weer gebruikt worden voor overlays of ondertitels. De functie maakt hiervoor gebruik van de kunstmatige intelligentie van Adobe Sensei. Volgens Adobe vergroten bijschriften zowel de toegankelijkheid als de betrokkenheid van de video-inhoud. De onderstaande YouTube demo laat zien hoe de functie werkt.

De spraak-naar-tekst functie is ontworpen om overeen te komen met het tempo van menselijke spraak. Daarnaast is er ook ook de mogelijkheid toe om naar specifieke momenten in een video te zoeken. Dat doe je door te dubbelklikken op een getranscribeerd woord. De afspeel-cursor wordt dan automatisch naar de betreffende positie in de tijdlijn verplaatst. Momenteel ondersteunt de nieuwe spraak-naar-tekst functie 13 talen, maar Nederlands valt daar helaas (nog) niet onder.

Adobe zegt dat deze nieuwe spraak-naar-tekst technologie de transcriptietijd tot 75 procent kan verkorten. Zelfs als je rekening houdt met de extra tijd die nodig is om verkeerd getranscribeerde audio te corrigeren. Volgens het Pfieffer-rapport, dat Adobe aanhaalt, duurt het transcriberen van audio van een videopodcast van vijf minuten gemiddeld 12 minuten en 3 seconden. Vergelijk dat maar eens met de 1 uur en 6 minuten voor een handmatige transcriptie zonder Adobe’s nieuwe spraak-naar-tekst functie.

Scene Edit Detection verbeterd

Adobe heeft in de Première Pro update ook de prestaties verbeterd van Scene Edit Detection. Deze functie maakt gebruik van Adobe Sensei. De tool kan begin- en eindpunten van videosequenties detecteren. Hieronder zie je een demo die laat zien hoe de functie werkt:

➔ Adobe Première Pro 15.4 kan worden gedownload voor Creative Cloud-abonnees die macOS- en Windows-computers gebruiken. Als de update niet automatisch is uitgevoerd, kun je deze activeren via de Creative Cloud desktop-app.