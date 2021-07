De 12-inch MacBook (2015) is vanaf nu een vintage product

De 12-inch MacBook Pro, die in 2015 op de markt verscheen, is stilletjes toegevoegd aan de lijst met vintage producten. Dat is te zien op de officiële support-website van Apple.

Een product moet vijf jaar of langer niet meer verkocht worden door Apple om op de lijst te verschijnen. Wanneer een product langer dan zeven jaar niet meer verkocht wordt, verschijnt deze in de lijst met Obsolete-producten.

12-inch MacBook vanaf nu een vintage product

De 12-inch MacBook verscheen in 2015 en was qua ontwerp een feest voor het oog. Apple hanteerde een compacter ontwerp dan bij de MacBook Air, maar wist de laptop desondanks te voorzien van een Retina beeldscherm. De laptop was overigens ook de eerste Mac die alleen beschikte over USB-C aansluitingen en dus afstand nam van zaken als de USB-A en HDMI-porten. Iets dat later overgenomen werd door de MacBook Air en de MacBook Pro.

Ondanks het strakke ontwerp was de 12-inch MacBook helaas geen succes. De laptop werd in 2016 en 2017 nog bijgewerkt, maar verdween in 2019 uit het assortiment. Er gingen geruchten over een M1-variant van de laptop, maar deze is tot op heden nog niet verschenen.

Lastig te repareren

Doordat de 12-inch MacBook een vintage product geworden is, wordt het lastiger om de laptop te laten repareren.

Je kunt nog steeds bij Apple en erkende resellers terecht, maar garantie dat hij gerepareerd kan worden is er niet. Zo is het bijvoorbeeld lastiger om onderdelen te krijgen voor vintage-producten.