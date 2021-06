YouTube picture-in-picture-mode komt eindelijk naar iOS, maar…

De YouTube-app op iOS en iPadOS krijgt eindelijk de langverwachte picture-in-picture-modus. Uiteindelijk moet iedereen de optie krijgen, maar aanvankelijk komt de functionaliteit eerst alleen naar betalende gebruikers met een Premium-abonnement. Er staat echter wel een gigantische kanttekening bij; reken er dus niet zomaar op dat je binnenkort zelf de modus kan gebruiken.

Met een picture-in-picture-modus kun je als het ware een YouTube-video bekijken, terwijl je ondertussen wat anders aan het doen bent op je iPhone of iPad. De video wordt dan in een klein venster weergeven, die je kunt verplaatsen wanneer nodig. Zo kun je dus tijdens het kijken van een video met iemand chatten, je bankzaken regelen of wat anders doen. Je hoeft dus bijvoorbeeld ook niet meer je video te onderbreken wanneer je op een bericht wil reageren.

YouTube krijgt populaire functie op iOS

Google heeft inmiddels bevestigd dat de picture-in-picture-modus naar de app op iOS en iPadOS komt. Maar daar staan wel kanttekeningen bij. Zoals gezegd komt de functie in eerste instantie alleen naar Premium-gebruikers. Daarna volgt pas een release voor niet-betalende gebruikers. Echter, dat geldt alleen voor mensen in de Verenigde Staten.

En dat is best zuur voor mensen buiten de VS. Wij in Europa moeten dus langer wachten op deze functie. Binnenkort krijgen betalende gebruikers in de VS dus al wel toegang tot de optie. Maar hoe lang niet-betalende gebruikers moeten wachten, is niet duidelijk. Ook is niet bekend of Google voornemens is de picture-in-picture-modus uit te rollen naar andere landen.

Picture-in-picture op iOS en iPadOS

Met de release van iOS 9 voor iPad, en iOS 13 voor iPhone, voegde Apple ondersteuning voor picture-in-picture toe. Sindsdien zijn apps technisch gezien in staat kleine videovensters weer te geven terwijl je ondertussen wat anders doet. Apps als Netflix maken daar al gebruik van, maar de ondersteuning vanuit YouTube is tot dusver mager te noemen.

Macrumors