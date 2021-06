De WWDC21 samenvatting: dit hebben we afgelopen week gezien

Het is zondag. Een prachtig moment om even rustig terug te blikken op WWDC21, dat inmiddels tot een einde is gekomen. Apple heeft ons de afgelopen week heel veel nieuwe dingen laten zien en vertelde voornamelijk ontwikkelaars wat ze precies konden verwachten.

Dat laatste is ook zeker interessant voor jou als consument, want hierdoor weet je bijvoorbeeld wat nieuwe applicaties je in de toekomst te bieden hebben. Tijd om alles op een rijtje te zetten.

Apple’s samenvatting van WWDC21

Sinds de coronacrisis is de manier waarop Apple zijn keynotes en evenementen organiseert aanzienlijk veranderd. Het bedrijf brengt de wereld volledig digitaal op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen en doet dit ontzettend goed. De video’s zitten ontzettend strak in elkaar en zorgen ervoor dat alles duidelijk naar de man komt.

Die lijn trekt het bedrijf met WWDC21 door. Niet alleen in de duidelijke keynote van afgelopen maandag, maar ook zeker in de video’s die volgen. Zo blikt het bedrijf dagelijks terug op alles wat WWDC21 te bieden heeft. Gezien het evenement achter de rug is leek ons dit een mooi moment om deze recaps voor je op een rij te zetten.

Zo zag de eerste dag van WWDC21 er als volgt uit:

Leerde ontwikkelaars de tweede dag het volgende:

Stonden deze dingen centraal op WWDC21 dag drie:

En sloot het bedrijf met de volgende zaken af:

Duidelijk overzicht op One More Thing

Uiteraard hebben we WWDC21 bij One More Thing op de voet gevolgd. De afgelopen week zag je veel artikelen verschijnen op onze website. Zo hebben we je bijgepraat over alle nieuwe besturingssystemen, zette we nieuwe functionaliteiten voor je op een rij en lichtte we een aantal zaken apart voor je uit.

Heb je behoefte om al deze artikelen even rustig terug te lezen? Check dan zeker even onze toegewijde pagina!