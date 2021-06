Tijdens de WWDC21 keynote deed Apple alleen maar softwarematige aankondigingen. Dat is normaal voor dit evenement, al waren er wel andere verwachtingen voor de editie van dit jaar.

Zo werd er onder andere verwacht dat een nieuwe MacBook Pro, met de tweede generatie Apple Silicon, het daglicht zou zien. Iets dat tijdens de keynote niet gebeurde, maar achteraf wel opeens een rol lijkt te spelen.

Apple heeft zelf zijn WWDC21 keynote, die afgelopen maandag plaatsvond, op YouTube gezet. Niet alleen fijn voor mensen die de keynote gemist hebben, maar ook zeker voor de mensen die iets van de nieuwe MacBook Pro hadden verwacht. Ondanks het feit dat Apple er niets over zei in de presentatie zelf, lijkt er achter de schermen wel degelijk aan gewerkt te worden. Althans, als we de keywords van de video mogen geloven.

Voor iedere video op YouTube moeten er een aantal zaken worden ingevuld. Zo vul je de titel in, plak je er een tumbnail bij en voorzie je de video’s van keywords. Dat laatste doet een Creator simpelweg om de video beter vindbaar te maken. Apple zelf heeft dat ook gedaan met de WWDC21 keynote, waar twee van die keywords toch wat vraagtekens oproepen. Zo heeft het Amerikaanse bedrijf gekozen voor de woorden M1X Macbook Pro en M1X.

OK OK OK

Everyone stay calm… but I just spotted these tags on Apple's YouTube livestream of the June 7 keynote!!!

APPLE CONFIRMED THE M1X!!!@jon_prosser you were right after all!!!

This isn't fake, you can get the @TubeBuddy extension for YT and it shows them! pic.twitter.com/C54sBydj7u

— Max Balzer #WWDC21 (@maxbalzer_) June 9, 2021