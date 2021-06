WWDC21: geliefde iPhone-functionaliteit komt naar iPad en Mac

Apple kondigde gisteravond de nieuwe besturingssystemen aan voor zijn apparaten. Zo introduceerde het bedrijf onder andere iPadOS 15 en macOS Monterey die beiden voorzien worden van een fijne iPhone-functionaliteit.

Het is al jaren mogelijk om het meeste uit de batterij van je iPhone te halen, al helemaal wanneer je nog maar 20% lading hebt. De energiebesparingsmodus kan een echte life-saver zijn en komt nu dus ook naar je iPad en je MacBook.

Energiebesparingsmodus van iPhone naar iPad en Mac

We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar het kan zijn dat je nog nooit van de feature gehoord hebt. Energiebesparingsmodus zorgt ervoor dat de accuduur van je iPhone verlengt wordt, wanneer er je nog maar weinig batterij overhebt. Zo krijg je automatisch de mogelijkheid om de functionaliteit in te schakelen, zodra je nog maar 20% over hebt. Je iPhone schakelt verschillende features en diensten uit, zodra je deze keuze maakt. Een paar voorbeelden:

Automatisch inladen Mail-berichten stopt

Apps draaien niet meer op de achtergrond

Automatische App Store downloads stopt

iCloud Foto’s staat uit

Je gaat van een 5G-verbinding naar een 4G-verbinding

Bepaalde systeemanimaties stoppen ermee

Zoals gezegd is de energiebesparingsmodus al lange tijd beschikbaar voor de iPhone, maar vanaf dit jaar verschijnt de functionaliteit ook elders. iPadOS 15 en macOS 12 Monterey zorgen ervoor dat je ook langer kunt doen met de batterij van je iPad en je MacBook. Wat betreft dat laatste product is het goed om te weten dat alle MacBook en MacBook Pro-modellen, die in 2016 of daarna zijn verschenen, voorzien worden. Apparaten zonder accu, zoals de iMac en Mac Mini, zullen logischerwijs niet voorzien worden.

Op het gebied van de iPad zullen overigens alle modellen, die iPadOS 15 ondersteunen, voorzien worden.

