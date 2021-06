WWDC21: nieuwe Apple-vacature benoemd de komst van homeOS

Een week voordat WWDC21 losbarst verschijnt er opeens een opvallende vacature online. Apple is namelijk opzoek naar een Senior iOS Engineer voor Apple Music. Klinkt in eerste instantie misschien niet zo heel bijzonder, maar waar komt homeOS opeens vandaan?

In de vacature, die werd gevonden door ontwikkelaar Javier Lacort, wordt die naam namelijk twee keer benoemd. Maken we tijdens WWDC21 kennis met een nieuw besturingssysteem?

WWDC21: maken we kennis met homeOS?

Het is op dit moment nog maar de vraag of WWDC21 hét toneel wordt voor de komst van homeOS, maar het besturingssysteem lijkt wel op de radar van Apple te staan. In de vacature voor een Senior iOS Engineer wordt de term namelijk twee keer gebruikt. Beide keren wordt het systeem in combinatie met iOS, watchOS en tvOS benoemd.

In het eerste gedeelte van de tekst is te zien dat je met andere engineers samenwerkt om iOS, watchOs, tvOS en homeOS volledig te begrijpen. in het tweede gedeelte van de tekst wordt uitgelegd wat The Apple Music Frameworks team precies doet. “Het team beheert de technologie die de Apple Music-ervaring vlekkeloos integreert met mobiele platformen als iOS, watchOS en homeOS”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🚨 Os traigo una novedad gracias al chivatazo de @JotaEle_: "homeOS" será el próximo sistema operativo de Apple según revela una oferta de empleo de la propia Apple. Lo considera "móvil".https://t.co/v4jv6mFljF pic.twitter.com/af2t9rBiFW — Javier Lacort (@jlacort) June 2, 2021

De verwachting is natuurlijk dat Apple de huidige Smart Home software een upgrade geeft, net als dat het een paar jaar geleden met iPadOS deed. Al is het wel opvallend dat homeOS als mobiel platform wordt aangeduid in de vacature. Het geeft ons in ieder geval de indruk dat de software meer in lijn ligt met iOS en watchOS, dan met macOS en tvOS.

Maandag 7 juni

Aanstaande maandag, 7 juni 2021, trapt Apple dan eindelijk WWDC21 af. Het bedrijf uit Cupertino richt zich tijdens het evenement op de ontwikkelaars waarmee het samenwerkt, maar geeft consumenten ook genoeg om van te smullen. Zo krijgen we tijdens de keynote een hoop nieuwe software te zien, waaronder iOS 15 en macOS 12.

Benieuwd wat we allemaal nog meer verwachten van het evenement? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!