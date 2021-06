WWDC21: lees hier wanneer, hoe laat en waar je de keynote kunt kijken

De maand juni is begonnen en dat betekent dat de Apple Worldwide Developers Conference, beter bekend als de WWDC, voor de deur staat. Dit jaar vindt het evenement voor ontwikkelaars plaats in de week van 7 tot 11 juni. Uiteraard is er op de eerste dag een presentatie vol nieuwe aankondigingen. Hoe je deze WWDC21 keynote live kan volgen, lees je hier.

Net als vorig jaar is ook WWDC21 volledig online. Ondanks dat alle Amerikanen (die willen) ingeënt zijn, is het nog niet verstandig om een zaal vol te proppen met enthousiaste ontwikkelaars. Gelukkig zullen wij daar weinig van merken. Apple heeft met de WWDC editie van vorig jaar en met al haar andere evenementen wel bewezen dat ze een prima online show kunnen neerzetten.

Hoe laat begint de keynote?

Dat zal tijdens WWDC21 ongetwijfeld opnieuw het geval gaan zijn. Hoewel het bij Apple altijd een mysterie is wat ze precies gaan aankondigen, kunnen we al wel een aardige inschatting maken. Zo verwachten we de eerst previews van nieuwe besturingssystemen (iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, etc.), maar wordt er ook al gesproken over de mogelijk aankondiging van nieuwe hardware. Meer daarover lees je hier.

Kortom, genoeg redenen om live naar de WWDC21 keynote te kijken. Maar waar doe je dit en hoe laat moet je klaarzitten met je bakje popcorn? De presentatie begint om 10:00 uur lokale tijd in Cupertino. Dit is PDT en dat betekent dat het bij ons negen uur later is. Hier in Nederland begint de WWDC21 keynote dus om 19:00 uur.

Hier kijk je WWDC21 live

De presentatie waarin Tim Cook en andere Apple-medewerkers je kennis laten maken met al het moois dat gaat komen, is op verschillende manieren te volgen. Zo wordt WWDC21 live gestreamd op het officiële YouTube-kanaal van Apple. Daarnaast kun je deze stream ook vinden op de evenementenpagina van Apple of op deze speciale WWDC21-pagina.

Als je een Apple-apparaat hebt, kun je de keynote ook via Apple’s eigen TV App volgen. Binnen deze app op je iPhone, iPad, Mac en Apple TV vind je in aanloop naar WWDC21 een aparte sectie voor dit Apple evenement. Mocht je die optie hebben, dan is dit zeker aan te raden. Onze ervaring leert namelijk dat deze stream vaak iets voorloopt op bijvoorbeeld de YouTube-stream.