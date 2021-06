WWDC21: de 8 grootste aankondigingen die Apple gedaan heeft

In een bijna twee uur durende keynote presenteerde Apple gisteravond al het moois dat ons op softwaregebied te wachten staat. Van iOS 15 tot macOS Monterey en flinke verbeteringen voor FaceTime. Maar wat waren de belangrijkste aankondigen van WWDC21?

De Worldwide Developers Conference, beter bekend als WWDC, is AppleÔÇÖs jaarlijkse evenement voor softwareontwikkelaars. Dit is het moment waarop het bedrijf uit Cupertino onthult wat we in de aankomende periode kunnen verwachten.

De 8 grootste aankondigingen van WWDC21

Meestal stelen de nieuwe versies van de verschillende besturingssystemen de show. WWDC21 is daarop geen uitzondering. Zo toonde Apple voor het eerst iOS 15, macOS 11 Monterey, watchOS 8 en iPadOS 15. Maar dat was zeker niet het enige wat opviel. Wij zetten de acht grootste aankondigingen op een rij.

1. FaceTime krijgt flinke upgrade in iOS 15

De populaire videobel-applicatie FaceTime wordt regelmatig verbeterd, maar vaak zijn dat kleine aanpassingen. Nu iedereen door corona massaal is gaan videobellen, heeft Apple besloten om met iOS 15 een aantal grotere updates door te voeren. Zo ondersteunt FaceTime nu Spatial Audio en krijgen we Voice Isolation. Deze nieuwe functie detecteert achtergrondgeluiden en zal deze eruit filteren, zodat je elkaar nog beter kunt horen.

Niet alleen de audio is verbeterd, ook visueel gaat er het een en ander veranderen. Zo komt er een Grid View en kun je kiezen voor een Portrait Mode. Hiermee kun je de achtergrond vervagen zodat alle aandacht op jou gericht is. Wil je juist de aandacht richten op iets anders? Gebruik dan de SharePlay functie. Dankzij deze functionaliteit is het mogelijk om samen films, series en muziek te consumeren.

2. iOS 15 brengt nieuwe notificaties en meer focus

Je iPhone brengt heel veel moois, maar kan ook een grote afleiding zijn. Gelukkig gaat Apple daar met iOS 15 wat aan doen. Zo worden notificaties straks een stuk overzichtelijker. De icoontjes worden groter en meldingen worden voornamelijk op basis van prioriteit gesorteerd.

Daarnaast onthulde Apple tijdens WWDC21 ook Focus. Wat dit betekent is dat je in iOS 15 je meldingen kan onderverdelen in verschillende categorie├źn, zoals: Sleep, Work, Personal of Do Not Disturb. Afhankelijk van welke je kiest, worden bepaalde meldingen wel en anderen weer niet weergegeven. Zo word je dus niet meer onnodige lastiggevallen.

3. iPadOS 15 brengt ons widgets, multitasking en meer

Naast iOS gaat ook iPadOS naar versie 15 en wordt er een veelgevraagde functie geïntroduceerd. Je kunt straks namelijk widgets op je homescreen zetten. Dit was al mogelijk op je iPhone, maar kan binnenkort dus ook op je iPad. Verder is multitasking verbeterd waardoor het makkelijker wordt om meerdere apps tegelijk te gebruiken.

Niet alleen de widgets maken de overstap van iOS naar iPadOS, ook de AppBibliotheek komt naar je iPad. Hierdoor heb je meer controle over alles apps die op je tablet staan. Daarnaast brengt iPadOS 15 ons Quick Notes. Hiermee kun je supersnel met ├ę├ęn beweging een notitie aanmaken.

4. macOS 11 onthult Universal Control

macOS Monterey brengt een hoop nieuwe functies en verbeteringen naar alle Mac-apparaten. De meest opvallende is Universal Control. Hiermee kun je de muis en toetsenbord van je Mac gebruiken op je iPad. Het was al mogelijk om je iPad als tweede scherm te gebruiken, maar met Universal Control wordt deze functie flink uitgebreid. Je kunt zelfs de trackpad van je MacBook gebruiken om verder te gaan op je iPad.

5. Siri wordt volwassen en spreidt zijn vleugels

Niet alleen de besturingssystemen krijgen een upgrade, ook Siri wordt verbeterd. De belangrijkste verbetering is dat de stemassistent geen internet meer nodig heeft. Spraakherkenning is aan boord gehaald en gaat dus niet meer alleen over het web. Dit betekent dat Siri voortaan ook wanneer je geen internet hebt voor je klaar staat.

Ook nieuw is dat Siri in de toekomst naar andere apparaten komt. En dan hebben we het over apparaten die niet van Apple zelf zijn. Siri gaat dus Google Assistant en Amazon Alexa achterna. Tijdens WWDC21 werd nog niet onthuld welke merken en apparaten straks aan de slag gaan met Siri, behalve de Ecobee thermostaat.

6. Flinke upgrade voor de AirPods

Voor alle apparaten is er wel een upgrade, en dus ook voor de AirPods. Zo kun je met Conversation Boost in iOS 15 je oordopjes gebruiken als een soort gehoorapparaat. Wanneer je deze functie inschakelt, worden stemmen versterkt. Perfect als je in een drukke omgeving een gesprek probeert te voeren.

Daarnaast kunnen je AirPods vertellen welke notificaties je hebt en berichten voorlezen. Ook voor de mensen die hun Apple oordopjes wel eens kwijtraken was er tijdens WWDC21 goed nieuws. De Zoek Mijn-integratie is namelijk verbeterd. Wat er precies gaat veranderen en welke features er nog meer naar de AirPods komen, lees je hier.

7. Spatial Audio komt naar grotere schermen

Dankzij Spatial Audio klinken je favoriete series, films en muziek nog beter. Maar om daarvan te kunnen genieten, moet je wel gebruiken maken een apparaat met iOS of iPadOS. Gelukkig gaat dat binnenkort veranderen. Spatial Audio komt namelijk ook naar tvOS en macOS. Zo gaat films en series kijken ook op grotere schermen nog beter klinken.

8. Safari krijgt een nieuw jasje en nog meer privacy functies

Apple heeft Safari herontworpen en dat is te zien. Vooral de tabbladen en tabblad-groepen zien er behoorlijk anders uit. Toch vinden we de grootst verandering in de iOS versie van Safari. Hier vinden we de adresbalk en tabbladen niet meer bovenin het scherm, maar aan de onderkant. Een slimme verandering, want zo kun je er een stuk beter bij met je duim.

Uiteraard werd er tijdens WWDC21 veelvuldig gesproken over privacy. Niet alleen binnen Safari, maar ook voor andere diensten en apps. Zo gaat Apple Mail voortaan tracking pixels blokkeren en introduceert Apple iCloud Plus. Deze aanvullende dienst is gratis en bedoeld om je privacy te beschermen. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld een eigen VPN zodat je anoniem kunt surfen in Safari.

Meer nieuws vanaf WWDC21

Naast deze acht grote aankondigingen had Apple tijdens de WWDC21 keynote nog veel meer te vertellen. Voor ons complete overzicht met alle aankondigingen, kun je hier terecht. Wil je meer weten over alles wat er tijdens WWDC21 onthult is, kijk dan rond op onze overzichtspagina.