Heb jij Apple’s “geheime plannen” voor WWDC22 al gezien?

WWDC21 zit erop. Apple heeft ons de afgelopen week een hoop nieuwe dingen laten zien en vertelde ontwikkelaars alles over de nieuwe besturingssystemen. Maar heeft iemand van jullie de geheime plannen van het bedrijf al gezien?

Ergens in de keynote, die afgelopen maandag plaatsvond, waren de plannen voor WWDC22 al te vinden. Al moeten we ze duidelijk met een flinke korrel zout en een gezonde dosis humor nemen.

WWDC21: Apple onthult plannen voor volgend jaar

Om goed te laten zien wat de Live Text-feature uit iOS 15 nu precies deed, stond Craig Federighi tijdens de WWDC21 keynote voor een whiteboard. Op het bord stonden verschillende dingen geschreven die in no time op zijn iPhone overgenomen werden. Op de redactie hebben we dat onderdeel goed gezien, maar kwamen we er achteraf achter dat we helemaal niet naar de inhoud van het whiteboard hebben gekeken. Hadden we wel moeten doen, want dan hadden we een paar dagen eerder al geweten wat Apple van plan zou zijn voor WWDC22.

Op het whiteboard zijn namelijk verschillende functionaliteiten en verbeteringen te vinden die WWDC21 niet gehaald hebben. Logisch, want ze slaan natuurlijk helemaal nergens op. Het is een grappige knipoog van Apple die subtiel in de presentatie verwerkt zat.

Het bedrijf heeft voor volgend jaar de volgende plannen:

Herinnering voor een knipbeurt (gebruikt selfiecamera)

Persoonlijke Hologram (invaller voor je online-meetings)

AirPods voor honden (AirBuds? Spreekt Siri hond?)

Telefoon keert autonoom naar je terug (Zoek Mijn?)

Persoonlijke stylist-functionaliteit

Scroll om te laden

Ondanks het feit dat geen van de bovenstaande functionaliteiten daadwerkelijk verschijnen, zal Federighi de stylist en kapper-functie wel zien zitten.

Welke dingen krijgen we wel te zien?

Tijdens WWDC21 hebben we gelukkig ook heel veel functionaliteiten en verbeteringen gezien die we als consumenten wel kunnen verwachten. Zo brengt Apple komende herfst bijvoorbeeld iOS 15 en macOS 12 aan de man. Twee besturingssystemen die volzitten met nieuwe functionaliteiten en verbeterde applicaties.

Benieuwd wat er nog meer tijdens WWDC21 duidelijk is geworden? Check dan zeker even onze toegewijde pagina!