WWDC21 Keynote: alle aankondigingen op een rij

WWDC21 is officieel begonnen! De afgelopen weken waren er veel geruchten over wat Apple precies zou laten zien. Vanavond hebben we het antwoord gekregen op die vragen tijdens de officiƫle keynote.

Apple heeft onder andere iOS 15 aangekondigd, introduceerde macOS 12 Monterey en bracht een aantal hele fijne functionaliteiten naar iPadOS 15. Om je een goed beeld te geven van wat we allemaal kunnen verwachten hebben we alle aankondigingen op een rij gezet.

WWDC21: Apple kondigt iOS 15 aan

Zoals verwacht heeft Apple, tijdens de WWDC21 keynote, het nieuwe besturingssysteem voor je iPhone aangekondigd. De opvolger van iOS 14 heeft, zoals je waarschijnlijk al verwacht had, de naam iOS 15 gekregen. Het systeem is volledig gericht op hoe we met onze vrienden en familie in contact kunnen blijven, iets dat sinds vorig jaar belangrijker is geworden dan ooit tevoren.

FaceTime biedt een betere ervaring

iOS 15 brengt een aantal verbeteringen naar FaceTime. De applicatie, die gericht is op videobellen, ondersteunt vanaf nu Spatial Audio voor een betere ervaring. Iets dat Voice Isolation ook zal doen. iOS 15 detecteert achtergrondgeluiden en zal deze uitfilteren, zodat je nog beter te verstaan bent. Alles om de FaceTime ervaring te verbeteren.

Iets dat Grid View, een functionaliteit waardoor je meer mensen kunt zien op het scherm, ook zal doen.Ā Daarnaast heeft Apple FaceTime voorzien van een Portrait mode. Op deze manier worden niet alleen achtergrondgeluiden uitgefilterd (dankzij Voice Isolation), maar is het ook mogelijk om de achtergrond op beeld te vervagen.

Het is vanaf nu ook mogelijk om links te generen uit je FaceTime gesprekken. Op die manier kun je deze makkelijk delen met mensen buiten het gesprek, zodat ze snel mee kunnen doen met het gesprek. Iets wat op dit moment bijvoorbeeld ook mogelijk is met diensten als Microsoft Teams en Zoom.

Om het ondertussen ook gezellig te houden, is het mogelijk om gebruik te maken van ShareTime. Door deze functionaliteit is het mogelijk om samen films, series en muziek te consumeren. WWDC21 begint goed! Apple heeft voor deze functionaliteit de samenwerking aangegaan met Disney+, Twitch, HBO Max, Hulu en nog heel veel partijen.

WWDC21: makkelijker delen met iMessage

Tijdens de WWDC21 keynote wordt bekend dat iMessage aangepakt wordt. Iets dat in de wandelgangen al meerdere malen voorbijkwam. Zo is het bijvoorbeeld een stuk makkelijker om content te delen met je contacten. Zo is het mogelijk om snel je afspeellijsten te embedden in de gesprekken of artikelen te delen. Deze content wordt vervolgens in de Shared with You-sectie binnen de Apple-diensten bewaard, zodat je ze ten alle tijden terug kunt vinden.

Meldingen helemaal aan te passen

In iOS 15 worden ook de meldingen aangepakt. Apple gaat ervoor zorgen dat je notificaties een stuk overzichtelijker zijn. Zo worden foto’s en icoontjes grote gemaakt en kun je zelf bepalen wanneer je welke meldingen precies ziet. Op die worden de meldingen voornamelijk gesorteerd op basis van prioriteit, wat erg fijn zal zijn in het dagelijkse gebruik.

Met Focus kun jij al je meldingen onderverdelen in verschillende categorieƫn. Je kiest bijvoorbeeld voor Sleep, On The Road of Do Not Disturb. De meldingen zullen zich naar de geselecteerde gedragen, zodat jij niet gestoord wordt wanneer je dat niet wilt. Iets waar je thuisscherm overigens ook op reageert. Je wordt minder snel afgeleid van je taken, wat voor extra focus zal zorgen. Handig!

WWDC21: Live Text in iOS 15

Apple heeft tijdens WWDC21 een indrukwekkende iOS 15-functionaliteit geintroduceerd genaamd Live Text. Door deze functionaliteit is het mogelijk om tekst uit foto’s of screenshots te halen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een telefoonnummer van een restaurant uit een foto te halen of teksten te vertalen. Iets dat veel wegheeft van Google Lens.

Spotlight vanaf nu beter

Apple heeft ook de Spotlight functionaliteit aangepakt in iOS 15. Tijdens WWDC21 wordt bekend dat het bedrijf een aantal flinke verbeteringen heeft doorgevoerd. Zo is het mogelijk om nu beter naar contacten te zoeken en is het ook mogelijk om foto’s te vinden via deze weg.

Daarnaast is het mogelijk om informatie van bekendheden op te vragen. Zoek jij dus naar Morgan Freeman, krijg je alles over de acteur te weten!

Wat vanaf nu overigens ook beter is, dat is de Foto-app. In de applicatie is het met iOS 15 mogelijk om meer te genieten van herinneringen. Apple Music wordt bij de fijne video’s betrokken, zodat jij zelf in de hand hebt hoe je video (vol met je eigen foto’s) vormgegeven worden. En die foto’s, die verschijnen op de beat van de muziek die jij kiest.

WWDC21: Wallet, weer en Maps

Het is vanaf nu mogelijk om de sleutels van verschillende producten in je Wallet-app te stoppen. Het is mogelijk om je auto van het slot te halen of je slimme slot te ontgrendelen. Of wat dacht je van de kamer van je hotel? Daarnaast is het ook mogelijk om je ID-kaart in je Wallet te stoppen, zodat je deze altijd bij je hebt. Digital ID noemt Apple dat.

De Weer-app is ook vernieuwd, waardoor je meer informatie krijgt dan ooit tevoren. Zo is het mogelijk om te zien wat de luchtkwaliteit zal zijn en krijg je meer informatie over de huidige weersomstandigheden. Iets dat door het vernieuwde ontwerp beter naar voren komt dan ooit tevoren.

Apple Maps gaat Google Earth achterna, wat simpelweg betekend dat je meer steden in 3D kunt bewonderen. Handig, want op die manier is het ook mogelijk om overzichtelijker te navigeren. Tijdens WWDC21 zien we de eerste beelden van hoe overzichtelijk deze nieuwe manier van navigeren is. Je krijgt bijvoorbeeld een duidelijk overzicht van de verschillende rijstroken, busstroken en afslagen.

iOS 15 introduceert nieuwe functionaliteit voor AirPods

Conversation Boos moet ervoor zorgen dat mensen, die licht slechthorend zijn, beter kunnen horen. De functionaliteit richt zich op stemmen, waardoor het als een soort gehoorapparaat werkt.

Dankzij Announce Notifications is Siri in staat om meldingen naar je AirPods te sturen. Zo hoor je bijvoorbeeld wanneer je eten bijna bezorgd wordt of spreekt de slimme assistent je boodschappenlijstje uit in de supermarkt.

De AirPods zijn beter vindbaar in de Zoek Mijn-app. Het is hierdoor mogelijk om niet alleen te zien waar ze zijn, maar ook of ze in een case zitten of niet.

Het mooiste tot nu toe: Spatial Audio wordt beschikbaar voor tvOS. Eindelijk! Tijd om een film of serie met heerlijk geluid te bekijken op je televisie!

WWDC21: iPadOS 15 onthuld

Apple heeft tijdens WWDC21 het nieuwe besturingssysteem aangekondigd voor de iPad. iPadOS 15 krijgt een hoop nieuwe functionaliteiten, dus we zetten ze voor je op een rij.

iPhone-widgets naar je iPad (en meer)

iPadOS 15 zorgt ervoor dat Widgets in een nieuw jasje worden gestoken. Het is vanaf iPadOS 15 mogelijk om, net als bij je iPhone, het thuisscherm van je iPad te voorzien van widgets. Het gaat hierbij om grotere varianten van de iPhone-widgets die we op dit moment hebben. En nu Apple toch bezig was: App Library komt naar de iPad. Het is vanaf nu eindelijk mogelijk om tabbladen op je thuisscherm van je iPad te verbergen.

Apple steekt tijdens WWDC21 ook de multitask-features van je iPad in een nieuw jasje. Het bedrijf maakt het een stuk toegankelijker om meerdere apps tegelijkertijd te openen. Zo is er splitview, die je vanaf de bovenkant van apps kunt openen. Iets dat het werken in Mail, Safari en nog heel veel meer diensten makkelijk maakt.Ā iPadOS 15 zorgt er overigens ook voor dat je heel snel tussen verschillende applicaties en tabbladen kunt switchen. Op die manier wordt je als consument een stuk productiever.

Apps voor iPadOS 15

Het is vanaf iPadOS 15 mogelijk om mensen te vermelden in een notitie. Een handige toevoeging, maar dat is zeker niet het makkelijkst. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om samen in een Ć©Ć©n document te werken en ook te zien wie wat doet.

Apple introduceert ook Quick Note. Wanneer je snel even wat moet noteren, kun je vanaf de linker-onderhoek naar het midden van het scherm vegen. Zo duikt er een notitieblok op, zodat je snel wat kunt noteren. Erg handig.

De Vertaal-app komt ook naar de iPad. Het is hierdoor mogelijk om snel teksten te vertalen. Het maakt niet uit of je zelf een tekst uitspreekt of een tekst in Safari vertaald moet hebben: vanaf nu is het mogelijk om dit op je tablet te doen.

Dankzij Swift Playground voor iPad is het overigens voor ontwikkelaars mogelijk om apps te maken op het apparaat zelf.

WWDC21: meer focus op Privacy

Apple introduceert Mail Privacy Protection, waarmee jij zaken als je IP-adres en locatie kunt verbergen. Daarnaast krijgt iemand niet te zien of jij een bepaalde mail ontvangen hebt of niet.

Een goede functionaliteit die daarop aansluit is App Privacy Report, waardoor je een goed overzicht krijgt welke apps in de afgelopen zeven dagen je gegevens hebben verzameld. Een functionaliteit die door een groot deel van alle diensten en apps op je apparaten werkt.

Siri wordt overigens ook een stukje veiliger. Apple krijgt veel berichten te horen over de zorgen van consumenten. Daarom gaan de gegevens van Siri nergens heen en blijven ze dus op je apparaat te staan. Dat heeft te maken met On Device Processing, wat de slimme assistent ook een stuk sneller maakt.

WWDC21: nieuwe updates voor iCloud

Tijdens WWDC21 wordt bekend dat iCloud een stukje toegankelijker wordt voor mensen die je vertrouwt. Dat zorgt ervoor dat jij je verloren wachtwoorden terug kunt vinden. Zelfs als je iCloud niet meer in kunt. Zie het als een reservesleutel, maar dan digitaal.

Apple kondigt daarbij ook een nieuwe dienst aan: iCloud+. Zo is Private Relay een functionaliteit die je kunt gebruiken. Je zoekopdrachten en browser-geschiedenis worden hierdoor versleuteld, zodat je volledig privacy-proof Safari kunt gebruiken.Ā Het is daarbij ook mogelijk om je e-mail te verbergen en je Apple ID te koppelen aan camerasystemen in je huis. De beelden die van beveiligingscamera’s afkomstig zijn worden opgeslagen, maar deze beelden tellen niet voor je iCloud opslag.

De nieuwe dienst iCloud+ wordt gratis toegevoegd aan het huidige abonnement. Je gaat dus niets extra betalen.

WWDC21: verbeterde Gezondheid-app

De Gezondheid-app is voorzien van drie nieuwe functionaliteiten. Tijdens WWDC21 wordt onder andere de functionaliteit Mobility aangekondigd. Je iPhone houdt je Mobility-gegevens nu al bij, maar gaat dit naar een hoger niveau tillen met Walking Steadiness. Wanneer je loopt met je iPhone, zullen de Motion Sensor alle gegevens vastleggen. Denk bijvoorbeeld aan de snelheid waarmee je loopt en hoe groot je stappen zijn. Zo is het mogelijk om je activiteit beter vast te leggen dan ooit tevoren. Zo kan Apple bijvoorbeeld zien hoe stabiel je bent tijdens het lopen en krijg je daar vervolgens een beoordeling over.

Het is al mogelijk om je Lab-resultaten te zien in de Gezondheid-app, maar dat wordt een stukje toegankelijker gemaakt. Naast je uitslagen krijg je bijvoorbeeld ook een duidelijk uitleg van wat die uitslagen nu precies betekenen. Zo kun jij je gezondheid, mede dankij een nieuwe functionaliteit als Trends, beter begrijpen.

Trends zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld een notificatie krijgt wanneer er iets regelmatig veranderd. Zo detecteert je iPhone bijvoorbeeld welke veranderingen jij hebt doorgevoerd in je leven, zoals meerdere wandelingen in de week of afwijkingen in de metingen met je Apple Watch.

Health Sharing zorgt ervoor dat jij de gezondheid, op een privacy-veilige manier, van je familieleden in de gaten kunt houden. Zo zie je bijvoorbeeld een afwijking in een hartslag, waardoor je met een sneltoets contact kunt zoeken met de persoon in kwestie. Zo kun je via iMessage even checken of het wel goed gaat met hem of haar.

Handig, maar Apple snapt dat dit wat zorgen op kan leveren. Daarom is het mogelijk om zelf te bepalen welke gegevens familieleden mogen zien.

WWDC21: dit is watchOS 8

Apple richt zich met watchOS 8 ook weer op de gezondheid van de consument. Zo is de Breath-app voorzien van een nieuw ontwerp, zodat jij beter tot rust kan komen. Daarnaast kom je meer tot rust met de Mindfullness-app. Je krijgt een aantal rustgevende animaties te zien, in combinatie met motiverende quotes.

Er zijn nieuwe workouts toegevoegd aan Apple Fitness+. Het gaat om nieuwe oefeningen als Tai Chi en Pilates, die ook de mentale gezondheid moeten bevorderen. Het is duidelijk dat dit de focus is in watchOS 8.

Het is vanaf nu mogelijk om Portrait-foto’s in te stellen als achtergrond van je Apple Watch. watchOS 8 zorgt ervoor dat deze foto tot leven komt. De tijd komt bijvoorbeeld achter het hoofd van de persoon op de achtergrond te staan of is te bewegen door middel van de Digital Crown.

Het is ook makkelijker geworden om foto’s door te sturen naar je vrienden en familie. Zo is het mogelijk om een tekst te dicteren en deze snel weer aan te passen. Zo selecteer je snel een woord dat weggehaald moet worden en kun je door middel van gebaren letters toevoegen. Het sturen van GIFS en Emoji wordt op deze manier ook makkelijker gemaakt.

WWDC21: Apple verbetert Smart Homes

De verwachting was er al, maar vandaag is het officieel. Apple heeft tijdens WWDC21 nieuwe functionaliteiten voor Smart Homes aangekondigd.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om via HomePod een film of serie aan te zetten met je stem. Erg handig, mits je natuurlijk een HomePod in huis hebt staan. Daarbij is de nieuwe Shared with You-feature ook beschikbaar voor de Apple TV-app, zodat je doorgestuurde content rustig kunt bekijken.

Het is ook mogelijk om de HomePod mini als speaker te kiezen. Zo wordt het geluid van je film, serie of documentaire naar de speaker van Apple gestuurd voor een zo prettig mogelijke ervaring.

Er zijn vier landen die vanaf dit jaar de HomePod gaan verkopen. Nederland en Belgiƫ zitten daar niet bij. Italiƫ, Ierland, Japan en Oostenrijk wel.

Via de Home-app is het, door de coalitie die Apple gevormd heeft met o.a. Google, mogelijk om meer producten te bedienen. Daarbij wordt de applicatie ook verbeterd voor de Apple Watch. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een melding te krijgen wanneer er een pakketje voor de deur staat.

WWDC21: macOS 12 krijgt de naam Monterey

Alle functionaliteiten die eerder werden besproken, zoals in FaceTime en Notities, komen ook naar macOS 12. Denk hierbij aan de Shared View, Quick Note en Focus. Erg handig!

Universal Control en AirPlay

Apple kondigt Universal Control aan tijdens WWDC21. Hierdoor is het mogelijk om een enkel toetsenbord en muis te gebruiken op zowel je Macbook als je iPad. Deze detectie werkt zonder extra functionaliteit en gaat volledig automatisch. Het is hierdoor ook mogelijk om bestanden van het ene apparaat naar het andere apparaat te verplaatsen. Van je iMac naar je MacBook en naar je iPad is dus zo gepiept!

Tof om te weten: de trackpad van je MacBook is vanaf macOS 12Ā dus ook te gebruiken op je iMac!

Apple introduceert tijdens WWDC21 ook AirPlay for Mac. Zo is het mogelijk om het OLED-scherm van je computer te gebruiken om content te bekijken. Het is dus vanaf Monterey mogelijk om films en series van je iPhone naar het beeldscherm van de Mac te sturen.

Apps en diensten voor Monterey

Apple brengt met macOS 12 Monterey eindelijk de Opdrachten-app naar je Mac. De feature zit verwerkt in alle apps en diensten van Apple op je Mac, waardoor je ze zo goed mogelijk kunt gebruiken.

Safari voor Mac wordt overigens ook aangepakt. Het is ook zeker niet gek dat de browsers anno 2021, meer gebruikt wordt dan ooit tevoren. Daarom is het voorzien van een nieuw ontwerp, waardoor de applicatie overzichtelijker wordt dan ooit tevoren. Zo is de werkbalk een stuk strakker dankzij de compactere tabjes. Het is mogelijk om verschillende tabs te groeperen en overzichtelijk weer te geven door een nieuwe sidebar.

Alle tabbladen en tabgroepen zijn overigens ook te openen op je iPad. Al is de app voor de iPhone ook aangepakt. Je krijgt tijdens het gebruik een tabbar in beeld te zien, waardoor je snel door alle tabbladen kunt bladeren. Daarnaast krijg je ook een duidelijk overzicht van alle tabbladen die openstaan.

Apple brengt extensies vanaf nu ook naar iPad en iPhone. Ontwikkelaars kunnen hierdoor een veel groter publiek aanspreken. Erg handig!

WWDC21: de App Store

Apple gaat ontwikkelaars helpen om meer gebruikers te bereiken. Zo is het mogelijk om meerdere pagina’s te hanteren voor je app, zodat je meerdere doelgroepen kunt bereiken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om voor verschillende pagina’s, verschillende functionaliteiten toe te lichten.

Apple introduceert ook In-App events voor de App Store. Het is voor gebruikers makkelijker om grote evenementen, zoals een Pokemon Go Fest, bij te wonen. Het is mogelijk om op de hoogte gebracht te worden of gelijk mee te doen zodra een evenement al bezig is.

WWDC21: beschikbaarheden

Apple maakt vandaag de ontwikkelaarsbeta’s beschikbaar voor alle nieuwe platformen en tools. Vanaf juli zullen de publiekebeta’s uitrollen.

Zoals altijd kunnen de consumenten vanaf de herfst van dit jaar aan de slag!