watchOS 8: komt je huidige Apple Watch-model in aanmerking?

Naast iPadOS 15 en iOS 15 kondigde Apple gisteravond ook de komst van watchOS 8 aan. Tijdens de WWDC21 keynote werden de nieuwe functionaliteiten voor de Apple Watch aangekondigd. Maar komt jouw smartwatch in aanmerking voor die functionaliteiten?

In dit artikel geven we je het antwoord op die vraag. We zetten alle ondersteunde modellen voor je op een rij, zodat jij weet waar jij dit jaar aan toe bent.

Deze Apple Watch-modellen krijgen watchOS 8

Apple doet goede zaken met betrekking tot de nieuwe besturingssystemen van dit jaar. Het Amerikaanse bedrijf voorziet alle Apple Watch-modellen die op dit moment watchOS 7 draaien ook van watchOS 8. Dat houdt in dat de volgende modellen voorzien worden:

Apple Watch Series 3

Series 4

Series 5

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE

Voor de Apple Watch gebruiker is het natuurlijk hartstikke fijn dat watchOS 8 beschikbaar is, al zijn er hier en daar wel wat vraagtekens. Zo werd onlangs bekend dat watchOS 7 al voor aardig wat problemen zorgde bij de Series 3.

Het huidige besturingssysteem zorgt ervoor dat gebruikers hun hele smartwatch moeten resetten om een update uit te kunnen voeren. Je moet dus wel echt nagaan of je daar als Series 3 bezitter zin in hebt.

Wat is er allemaal nieuw?

Net als bij de overige besturingssystemen zal ook watchOS 8 vanaf de herfst van 2021 beschikbaar zijn. Vanaf dat moment krijg je als Apple Watch-bezitter een aantal nieuwe functionaliteiten.

Gisteren werd duidelijk dat die nieuwe functionaliteiten voornamelijk gericht zijn op je gezondheid. Naast de fysieke gezondheid wordt er echter ook gericht op de mentale gezondheid. Zo is er bijvoorbeeld een mindfulness-app die, naast de Breathe-app, ervoor moet zorgen dat je helemaal tot rust komt. Iets dat uitstekend aansluit op de nieuwe mogelijkheden die de Gezondheid-app je gaat bieden.

Ben je benieuwd wat er allemaal nieuw is of heb je behoefte aan een handig overzicht? Lees dan zeker even ons artikel daarover via de bovenstaande link!