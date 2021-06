Je Apple Watch krijgt watchOS 8: deze functionaliteiten zijn nieuw

Apple heeft vanavond het nieuwe watchOS 8 aangekondigd. Tijdens de WWDC21 keynote werd bekend welke functionaliteiten er precies naar je Apple Watch komen deze herfst.

Om je een duidelijk overzicht te geven van welke functionaliteiten dat precies zijn, zetten we ze in dit artikel voor je op een rij!

Apple Watch komende herfst voorzien van watchOS 8

Apple richt zich met watchOS 8 ook weer op de gezondheid van de consument. Zo is de Breath-app voorzien van een nieuw ontwerp, zodat jij beter tot rust kan komen. Daarnaast kom je meer tot rust met de Mindfullness-app. Je krijgt een aantal rustgevende animaties te zien, in combinatie met motiverende quotes.

Er zijn nieuwe workouts toegevoegd aan Apple Fitness+. Het gaat om nieuwe oefeningen als Tai Chi en Pilates, die ook de mentale gezondheid moeten bevorderen. Het is duidelijk dat dit de focus is in watchOS 8.

Het is vanaf nu mogelijk om Portrait-foto’s in te stellen als achtergrond van je Apple Watch. watchOS 8 zorgt ervoor dat deze foto tot leven komt. De tijd komt bijvoorbeeld achter het hoofd van de persoon op de achtergrond te staan of is te bewegen door middel van de Digital Crown.

Het is ook makkelijker geworden om foto’s door te sturen naar je vrienden en familie. Zo is het mogelijk om een tekst te dicteren en deze snel weer aan te passen. Zo selecteer je snel een woord dat weggehaald moet worden en kun je door middel van gebaren letters toevoegen. Het sturen van GIFS en Emoji wordt op deze manier ook makkelijker gemaakt.

Verbeterde Gezondheid-app

De Gezondheid-app is voorzien van drie nieuwe functionaliteiten. Tijdens WWDC21 wordt onder andere de functionaliteit Mobility aangekondigd. Je iPhone houdt je Mobility-gegevens nu al bij, maar gaat dit naar een hoger niveau tillen met Walking Steadiness.

Wanneer je loopt met je iPhone, zullen de Motion Sensor alle gegevens vastleggen. Denk bijvoorbeeld aan de snelheid waarmee je loopt en hoe groot je stappen zijn. Zo is het mogelijk om je activiteit beter vast te leggen dan ooit tevoren. Zo kan Apple bijvoorbeeld zien hoe stabiel je bent tijdens het lopen en krijg je daar vervolgens een beoordeling over.

Het is al mogelijk om je Lab-resultaten te zien in de Gezondheid-app, maar dat wordt een stukje toegankelijker gemaakt. Naast je uitslagen krijg je bijvoorbeeld ook een duidelijk uitleg van wat die uitslagen nu precies betekenen. Zo kun jij je gezondheid, mede dankij een nieuwe functionaliteit als Trends, beter begrijpen.

Trends zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld een notificatie krijgt wanneer er iets regelmatig veranderd. Zo detecteert je iPhone bijvoorbeeld welke veranderingen jij hebt doorgevoerd in je leven, zoals meerdere wandelingen in de week of afwijkingen in de metingen met je Apple Watch.

Health Sharing zorgt ervoor dat jij de gezondheid, op een privacy-veilige manier, van je familieleden in de gaten kunt houden. Zo zie je bijvoorbeeld een afwijking in een hartslag, waardoor je met een sneltoets contact kunt zoeken met de persoon in kwestie. Zo kun je via iMessage even checken of het wel goed gaat met hem of haar.

Handig, maar Apple snapt dat dit wat zorgen op kan leveren. Daarom is het mogelijk om zelf te bepalen welke gegevens familieleden mogen zien.

watchOS 8, macOS 12 en iOS 15

Apple heeft de week van WWDC21 vanavond afgetrapt met een grote keynote. Het bedrijf uit Cupertino introduceerde dus watchOS 8 voor de Apple Watch, maar dat is zeker niet het enige wat nieuw is. Zo werden onder andere ook iOS 15, iPadOS 15 en macOS 12 Monterey aangekondigd.

Benieuwd naar alle aankondigingen? Check via de bovenstaande link dan zeker even ons handige overzicht!