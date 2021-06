Unisk: Nederlanders fleuren IKEA Symfonisk-speakers op met nieuwe frontjes

De bekende Symfonisk boekenplankspeakers van IKEA worden gezien als meubelstuk en hebben een verwisselbaar frontje. IKEA heeft echter maar een beperkt assortiment. Je kunt kiezen uit een blauwe of rode voorkant voor acht euro. Twee Nederlandse ontwerpers brengen met Unisk iets veel originelers op de markt.

Ze verkopen ongeveer vijftien fleurige frontjes. Er zijn houten modellen, maar ook frontjes in een aantal kleuren stof. Voor wie iets unieks wil, zijn er ook viltmodellen. Allemaal ontworpen en geproduceerd in Nederland. Om precies te zijn in designstad Eindhoven.

Nederlands ontwerp

Voor dat Nederlandse design betaal je wel wat meer dan bij het Zweedse woonwarenhuis. De frontjes van Unisk kosten tussen de 24 en 32 euro. De verzendkosten zijn € 7,50 en bestellingen vanaf 50 euro worden gratis verzonden. De frontjes van de Symfonisk boekenplankspeaker zijn gemaakt om te verwisselen, dus dat is simpel. Haal die van IKEA gewoon los en plaats vervolgens de nieuwe.

IKEA Symfonisk boekenplankspeaker nog altijd goede keuze

Twee jaar na de release is de Symfonisk-boekenplankspeaker nog steeds een van de beste deals voor iedereen die een voordelig AirPlay 2-speaker wil (€ 99 in dit geval). In tegenstelling tot de HomePod mini heeft Symfonisk geen Siri, maar de speakers passen wel in een Sonos-ecosysteem.