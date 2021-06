WWDC21: deze nieuwe tvOS 15 functionaliteiten heb je misschien gemist

Tijdens de WWDC21 keynote van gisteravond had Apple een hoop te melden. Het bedrijf kondigde iOS 15 aan, introduceerde macOS 12 en sprak over verschillende features rondom tvOS 15. Alleen waar die eerste twee apart behandeld werden, waren de functionaliteiten van die laatste over de hele presentatie verdeeld.

Het zou dus zomaar kunnen zijn dat jij een tvOS 15 functionaliteit gemist hebt. Daarom zetten we er een aantal voor je op een rij, zodat je alsnog een duidelijk overzicht hebt van wat je nu precies kunt verwachten.

tvOS 15: Controle over SharePlay

Apple heeft het tijdens de WWDC21 keynote meerdere malen herhaalt: SharePlay komt eraan. Dankzij deze nieuwe FaceTime-functionaliteit is het mogelijk om samen met je vrienden, op afstand, te genieten van content. Zo is het mogelijk om samen een film of serie te kijken en kun je genieten van heerlijke muziek. Iets waar tvOS 15 ook zeker een rol in gaat spelen. Prettig, want er is op dit moment geen FaceTime-applicatie voor Apple TV.

Tijdens de WWDC21 keynote werd het niet uitgelegd, maar het gebruik van SharePlay is erg makkelijk. Dankzij tvOS 15 is het straks mogelijk om je FaceTime-gesprek over te zetten naar je Apple TV. Dat doe je door een nieuwe knopje die onder het Speelt Nu Af-balkje te vinden is. Het overzetten van het gesprek gebeurt geheel automatisch, zodat jij je niet al te veel zorgen hoeft te maken.

Spatial Audio-ondersteuning

Eerder vandaag schreven we al een artikel over de nieuwe functionaliteiten voor de AirPods. Daarin lieten we je al weten dat het inmiddels wel een keertje tijd werd dat Spatial Audio naar de Apple TV kwam. Met ingang van tvOS 15 is het dus mogelijk om te genieten van een unieke geluidservaring. Al moeten de films en series die je kijkt daar natuurlijk wel ondersteuning voor bieden.

tvOS 15: verbeteringen voor HomeKit

Er zijn een aantal HomeKit-verbeteringen te vinden in tvOS 15. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een nieuwe multi-camera grid op te roepen, zodat jij in één handige overzicht alle beelden van je beveiligingscamera’s kunt zien. Maar er is meer.

tvOS 15 biedt onder andere een aantal interessante manieren waarop je televisie samenwerkt met je beveiligingsaccessoires. Zo krijg je bijvoorbeeld meldingen op het moment dat er iets gebeurd. Dus niet alleen wanneer er een pakketje voor de deur staat, maar ook wanneer er een deur van het slot gaat. Lang verhaal kort: op het moment dat er iets gebeurt in huis zal je de eerste zijn die het te zien krijgt. Niet alleen op je iPhone, maar dus ook op je Apple TV met tvOS 15.

Een nieuwe Siri Remote-app

Deze laatste functionaliteit is er eigenlijk meer eentje voor iOS 15, maar maakt het gebruik van tvOS 15 wel makkelijker. De Siri Remote is voor het nieuwe Apple TV-model namelijk in een nieuw jasje gestoken, waardoor de applicatie voor je iPhone opeens verouderde. Deze herfst komt daar, met de introductie van iOS 15, verandering in. Apple heeft namelijk een nieuwe App gemaakt die je vanuit het bedieningspaneel op je iPhone kunt gebruiken.

Net als bij het fysieke model zijn er een aantal nieuwe knoppen toegevoegd aan de applicatie. Je kunt van zender wisselen, de instellingen snel openen en het volume op stil zetten. Uiteraard is het met de nieuwe app ook mogelijk om je televisie nu, via je iPhone, uit te schakelen.

Meer tvOS 15 of WWDC21?

Naast tvOS 15 was er natuurlijk nog heel veel meer te ontdekken tijdens de WWDC21 keynote. Apple kondigde meerdere besturingssystemen aan, maar gooide ook een aantal geliefde applicaties op de schop.

Benieuwd wat er allemaal is aangekondigd? Check dan zeker even het bovenstaande artikel!