Steve Jobs had in 2007 wilde plannen voor een Mac- en iPadcombinatie

Uit een interne e-mail blijkt dat Steve Jobs in 2007 wilde plannen had voor nieuwe hardware, zoals een Mac- en iPadcombinatie. Dit was dezelfde periode waarin de eerste iPhone gelanceerd werd. Naast een soort ‘tablet Mac’, werd er ook gesproken over een MacBook Air met een scherm van 15-inch.

Het document waarin de producten genoemd worden, is openbaar gemaakt door de rechtszaak tussen Apple en Epic Games. Het gaat om documenten die gebruikt werden in een vergadering tussen hooggeplaatste medewerkers in augustus 2007. Veel van de onderwerpen in de documenten waren echter al bekend.

De 15 inch MacBook Air

Steve Jobs had namelijk plannen voor een MacBook Air met een 15-inch beeldscherm. Die laptop zou in de eerste helft van 2008 moeten verschijnen. In dat jaar verscheen echter een MacBook Air met een 13-inch display. Jobs haalde destijds de dunne laptop uit zo’n grote, bruine envelop, om te laten zien hoe dun de laptop is.



App Store execs discuss Google's app review process March 19, 2015 pic.twitter.com/F3LAshftw7 — Internal Tech Emails (@TechEmails) June 2, 2021

Daarna verschenen er vaker geruchten over een 15-inch MacBook Air. Eerder al in 2009, maar onlangs ook nog in januari 2021. Tot op heden heeft de iPhone-maker nog geen Air uitgebracht met een dergelijke scherm. Wel werd er een 11-inch model geproduceerd, tussen 2010 en 2016; een groter model laat op zich wachten.

Steve Jobs wilde iPad en Mac combineren

In de documenten wordt er ook gesproken over een combinatie tussen een iPad en een Mac. Het zou eigenlijk een soort Mac-tablet moeten worden: een soort tablet-pc dus. Echter, Apple besloot uiteindelijk een andere weg op te gaan en introduceerde een energie-efficiënt systeem met een lichtgewicht besturingssysteem.

Tot slot wordt er melding gemaakt van een Super nano, dat heel goed een onuitgebrachte versie van de iPod kan zijn. Ook zien we iets over het openen van het iPhoneOS staat (nu iOS), zodat derde partijen apps ervoor kunnen ontwikkelen. Bovendien laat handgeschreven tekst zien dat Apple mogelijk een samenwerking met speluitgever Electronic Arts overwoog, om games naar de iPhone en iPod touch te krijgen.

