Sonos haalt uit naar Apple en baalt van opmerkelijke beperking

Onze huizen worden steeds slimmer en gebruikers investeren flink in slimme producten. Van speakers tot lampen en je thermostaat. Sonos profiteert daar flink van, maar het Amerikaanse bedrijf raakt soms ook gefrustreerd. Zo zijn ze klaar met de dominantie van bedrijven zoals Amazon, Google en natuurlijk Apple.

De smart-speakers van Sonos zijn een ideaal middelpunt van je slimme huis. Ze ondersteunen Google Assistant en Amazon Alexa zodat je gemakkelijk, door middel van spraakbesturing, andere apparaten kan aansturen. Wat nog ontbreekt is ondersteuning voor Siri, maar Apple liet tijdens WWDC21 weten dat dit gaat veranderen.

Veelbelovende belofte blijkt tegenvallen

Tijdens de keynote werd onthuld dat derde partijen de beschikking gaan krijgen over Siri. Deze bedrijven kunnen er zo voor kiezen om Siri voice te integreren in hun HomeKit apparaten. Helaas blijkt er wel een addertje onder het gras te zitten. De ‘Hey Siri’ commandos worden in dit geval doorgegeven via een HomePod of HomePod mini. Je bent dus nog steeds afhankelijk van een Apple-product.

Je mag van Apple dus best het product van een concurrent (in dit geval Sonos) gebruiken, maar alleen in combinatie met een Apple-product. Dit tot grote frustratie van de grote legal man bij Sonos, Eddie Lazarus. Hij sprak zich uit tijdens een hoorzitting over de algehele dominantie van grote tech bedrijven.

Sonos topman heeft weinig vertrouwen in Matter

In zijn betoog richtte Eddie Lazarus niet alleen de pijlen op Apple, ook Google en Amazon kwamen voorbij. Zo heeft de Sonos topman zijn twijfels over het nieuwe smarthomeprotocol Matter. Lazarus is nogal sceptisch en heeft er weinig vertrouwen in dat Matter daadwerkelijk gaat bijdragen aan een open platform waarin je gemakkelijk meerdere smart home platformen kan gebruiken.

Daarnaast vindt Lazarus het kwalijk dat Apple en Google deze nieuwe standaard beheren. Op deze manieren houden zij alsnog de touwtjes in handen. Uiteindelijk bepalen deze twee giganten gewoon nog steeds waar het heengaat. Apple en Google blijven volgens de Sonos topman dus controle houden over de ontwikkelingen binnen smart home. Van de richting tot de snelheid.

Google, Amazon en Apple hebben de macht

Uiteraard kwam zo ook één van zijn grootste frustraties weer voorbij. Lazarus baalt er enorm van dat je bij een Sonos speaker moet kiezen tussen een spraakassistent. Het is Google Assistant of Amazon Alexa. Dit is min of meer van bovenaf opgelegd, en dat terwijl veel Sonos-speakers wel gewoon beide opties ondersteunen.