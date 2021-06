Na een deurbel komt Ring met slimme dashcam: eerste details bekend

Na de voordeur, komen de slimme camera’s van Ring ook naar het dashboard of de voorruit. Het bedrijf, dat tegenwoordig onderdeel van Amazon is, zei vorig jaar al aan nieuwe producten voor in de auto te werken en nu zijn de eerste afbeeldingen en details van de Ring Car Cam gelekt.

Volgens Amazon gaat het om meer dan een camera. De Ring Car Cam kan verbonden worden met de OBD2-connector van een auto en gebruikt sensoren om botsingen, inbraken en autodiefstal te detecteren. Ook assistent Alexa in boord.

Eerste details Ring Car Cam

Wanneer de dashcam van Ring precies op de markt komt, is nog niet bekend. Het lijkt echter niet lang meer te duren, want de eerste supportpagina staat al online. Daaruit blijken ook de eerste details. Zo kunnen bestuurders straks tegen spraak­assistent Alexa zeggen ‘Alexa, ik word aangehouden’. Dan begint de dashcam meteen met opnemen.

De camera kan video verder lokaal opslaan. Beelden kunnen via de Ring-app en Wi-Fi gedownload worden, maar er komt ook een abonnement dat de camera een 4G-verbinding geeft. Ring wil dit combineren met diensten zoals noodhulp bij ongelukken en locatievoorzieningen, zodat een gestolen auto makkelijker teruggevonden kan worden. Alerts worden direct naar de smartphone van de autobezitter gestuurd.

Het moet ook mogelijk worden om de dashcam aan andere camera’s van Ring in en om het huis te koppelen. Wanneer een potentiële autoinbraak wordt gedetecteerd, kan de slimme deurbel bijvoorbeeld beginnen met opnemen van beelden uit de straat. Ondersteuning voor Siri of HomeKit en CarKit staat, net als bij andere Ring-producten, niet op de kaart.

Prijs en beschikbaarheid

De Ring Dash Cam gaat in de Verenigde Staten 199 dollar kosten. Gezien het dochterbedrijf van Amazon al zijn Amerikaanse prijzen direct naar europrijzen vertaalt, rekenen we op 199 euro. Wat het abonnement met noodhulp en 4G gaat kosten, is nog niet bekend. De dashcam komt naar alle verwachtingen nog dit jaar op de markt.