Philips Hue app 4.0 nu beschikbaar: alle nieuwe functies en verbeteringen

Signify is begonnen met het uitrollen van de nieuwste versie van de Philips Hue app. De 4.0 versie zit vol verbeteringen en nieuwe functies. Hierdoor wordt het bedienen van je slimme verlichting nog eenvoudiger, mooiere en gebruiksvriendelijk. Wij zetten alles wat nieuw is voor je op een rij. Van het verbeterde ontwerp tot de nieuwe functie Automatiseringen

Tijdens een online presentatie werden we door het Signify team achter de Philips Hue app meegenomen door de 4.0 versie. Na een korte introductie en een kleine digitale wandeling door de de voorgaande versies van de applicatie, kregen we de nieuwste versie voor het eerst te zien. Al snel werd duidelijk dat er een hoop gebeurd dit. Dat komt niet als een verrassing, want Signify heeft de Philips Hue app vanaf de basis opnieuw opgebouwd.

Maak kennis met de Philips Hue app 4.0

Signify wil hiermee, zoals ze zelf zeggen, het fundament leggen voor de toekomst van slimme verlichting. De Philips Hue app 4.0 is dus gebouwd op de groei. Wat je nu ziet, is pas het begin. Ondanks dat, is er al meteen een hoop veranderd. Door nieuwe technologieën werkt de app beter en vooral sneller dan ooit. Dit merk je bijvoorbeeld wanneer je een lamp bedient met een fysieke knop. Dit zie je voortaan meteen terug in de app, waar dit voorheen soms wel dertig seconden kon duren.

Verder is er veel aandacht gegaan naar de algemene functionaliteit. Denk hierbij aan de manier waarop je communiceert met je slimme verlichtingssysteem en een verbeterde en meer intuïtieve gebruikerservaring. Het resultaat daarvan zie je direct wanneer je de Philips Hue app 4.0 opent. Dankzij de Tile View heb je een beter overzicht van al je lampen en scènes. Je hoeft niet meer tussen verschillende schermen te navigeren om je lampen te bedienen. Dit komt het gemak enorm ten goede.

Meer functies, minder gedoe

Hetzelfde geldt voor scènes. Deze spelen opnieuw een belangrijke rol in de Philips Hue 4.0 app. Zo is er ook een Hue-scènesgalerij. Vanuit hier kun je nog makkelijker nieuwe scènes ontdekken en uittesten. Ook nieuw is de optie om snel tussen verschillende Hue Bridges te schakelen. Handig als je ook in je vakantiehuis gebruik maakt van Hue, of voor de tuin een aparte Bridge gebruikt.

In totaal zijn er in het ontwerp van de Philips Hue 4.0 app meer dan honderd grote en kleine verbeteringen te vinden. Allemaal tezamen zorgen ze voor een app die nog makkelijker en aangenamer is om te gebruiken. De indeling is logischer en er zijn vele hulpmiddelen om met minder moeite toch nog meer uit je lampen te halen. Zo kun je bijvoorbeeld heel makkelijk meerdere lampen vanuit hetzelfde kleurenwiel bedienen. Dit scheelt een hoop geswipe tussen verschillende lampen en scènes.

Dit zie je ook terug in het organiseren van je Entertainment-ruimte. Met deze functie kun jij je kamer namaken in 2.5D. Op intuïtieve wijze plaats je al je lampen op exact de goede locatie en hoogte. De daadwerkelijke lamp licht ook op wanneer je deze positioneert, zodat je precies kunt zien wat je aan het doen bent. Zo wordt het nog makkelijk en leuker om je televisie-ervaring te verbeteren met Philips Hue.

Routines worden Automatiseringen

Toch zijn dit niet de grootste veranderingen. Wat je straks ook gaat opvallen wanneer je de de Philips Hue app 4.0 opent, is dat het tabje Routines verdwenen is. Op die plek vinden we nu Automatiseringen. Signify heeft grootse plannen op dit gebied en vindt de aanpassingen groot genoeg om een naamswijziging te verantwoorden.

Met Automatiseringen geeft Philips Hue je geavanceerde opties voor maatwerk. Met behulp van deze functies kunnen gebruikers hun slimme verlichting gemakkelijker en met nog meer diepgang gaan personaliseren. De routines die je kent zijn er nog steeds, maar de opties die je daarbinnen krijgt zijn uitgebreider dan ooit en eenvoudiger om in te stellen. Ook het Automatiseringen homescreen is aangepakt zodat je meer overzicht en controle hebt over al je persoonlijke instellingen.

Eindelijk multi-user geofencing

Met Automatiseringen in de Philips Hue app 4.0 introduceert Signify ook een nieuwe en veelgevraagde functie: multi-user geofencing. Dit zorgt ervoor dat de Coming home- of Leaving home-functie een stuk beter gaat werken. De Philips Hue app 4.0 kijkt nu wie er nog thuis zijn. Dit betekent dat je familie of huisgenoten niet plotseling in het donker zitten wanneer jij het huis verlaat. Dankzij Automatiseringen kun je nog meer instellen zodat je straks je telefoon eigenlijk helemaal niet meer nodig hebt.

Oke, misschien toch wel. De Philips Hue app 4.0 krijgt namelijk ook dynamische scènes. In de loop van de zomer zullen deze worden geïntroduceerd. Dit zijn scènes zoals je die kent, maar dan minder statisch. Lampen blijven niet één kleur zoals nu het geval is, maar veranderen langzaam waardoor je op een geheel nieuwe manier een sfeer kan creëren.

Download de Philips Hue app 4.0

Kortom, een behoorlijk aantal verbeteringen en interessante nieuwe functies. En daar hoef je dus niet op te wachten. De Philips Hue app 4.0 wordt vanaf vandaag (3 juni) uitgerold. Je kunt deze zelf downloaden via de App Store (of Google Play Store) of wachten tot de app zich automatisch bijwerkt. Wanneer je de Philips Hue app 4.0 voor het eerst opent, krijg je een korte introductie en word je begeleid bij het overbrengen van je huidige instellingen, lichtscènes en routines. Meer weten, lees dan hier verder.