Heb je een pacemaker? Blijf uit de buurt van alle Apple-producten uit deze lange lijst

Eerder verscheen al het nieuws dat mensen met een pacemaker beter geen iPhone 12 kunnen gebruiken. Reden daarvoor is dat het MagSafe systeem de werking van het medische apparaat kan beïnvloeden of een pacemaker zelfs kan uitschakelen. Nu blijkt dat dit niet alleen geldt voor de nieuwste Apple-smartphone, maar voor nog veel meer apparaten.

Apple heeft deze week een nieuwe lijst onthult met daarop apparaten die je beter op veilige afstand van medische apparaten kan houden. Met medische apparaten worden in dit geval vooral pacemakers en inwendige defibrillatoren bedoeld. Apple erkent dat een groot aantal van hun apparaten onder bepaalde omstandigheden zouden kunnen zorgen voor problemen met dit soort medische hulpmiddelen.

Apple waarschuwt mensen met een pacemaker

Dit heeft vooral te maken met magneten. Om die reden komt het niet als een verrassing dat de iPhone 12 (die over MagSafe beschikt) op deze lijst staat. MagSafe maakt gebruik van een magneet om draadloos te laden of om accessories vast te houden. Toch is dit bij lange na niet het enige Apple apparaat dat je uit de buurt van een pacemaker moet houden. In het document dat Appel naar buiten heeft gebracht staan namelijk ook al deze apparaten:

Wanneer je een pacemakers en/of inwendige defibrillatoren hebt, kun je dus een hoop producten beter niet meer gebruiken, tenzij je op grotere afstand blijft. Apple raadt aan om minimaal 15 centimeter afstand te houden tussen bovenstaande producten en medische apparaten. Voor apparaten die draadloos laden ondersteunen geldt het dubbele (30 centimeter). Je kunt dus nog steeds veilig een HomePod of iMac in huis hebben, maar een Apple Watch is niet aan te raden.

Hoe zit het met oudere iPhone modellen?

Ook de iPhone 12 kun je beter niet gebruiken, maar dat is wel opvallend. Eerder dit jaar liet Apple weten dat er bij de iPhone 12, ondanks MagSafe, geen hoger risico is op problemen met pacemakers dan bij andere iPhone modellen. opvallend genoeg staat de iPhone 12 nu wel in dit lijstje, maar diens voorgangers niet.