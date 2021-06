Nieuwe wet kan de iPhone zoals je hem kent flink gaan veranderen

Grote techbedrijven worden met de dag machtiger. Google, Apple, Facebook en Amazon hebben de touwtjes stevig in handen en bepalen het speelveld. Volgens velen is dat een gevaarlijke ontwikkeling. Op het hoogste niveau wordt dit nauwlettend in de gaten gehouden, en ook actie ondernomen. Een nieuwe Amerikaanse wet is in aantocht en die kan de iPhone zoals je hem kent flink gaan veranderen.

Wanneer je nu naar de Apple Store gaat en een iPhone koop, krijg je een toestel dat klaar is voor gebruik. Wanneer je alle installatiestappen hebt doorlopen, word je verwelkomd door een homescreen waar al de nodige apps op te vinden zijn. Denk aan FaceTime, Berichten, Kalender, Notities en meer. Het is echter de vraag of dat bij de iPhones van de toekomst ook nog zo gaat zijn.

Machtsmisbruik of service?

Dit wordt namelijk gezien als een vorm van machtsmisbruik. Apple gebruikt zijn positie om eigen apps alvast op de iPhone te zetten. Hierdoor is het een stuk aannemelijker dat gebruikers deze apps gaan gebruiken, in plaats van eventuele alternatieven van een derde partij. Dat is een manier om ernaar te kijken, maar het lijkt wat vergezocht. Deze applicaties zijn onderdeel van het ecosysteem dat Apple voor je gecreëerd heeft met iOS. Je kunt er dus vraagtekens bij zetten of het machtsmisbruik is, of juist een stukje service.

Hoe je hier naar kijkt, doet er echter niet meer toe als de nieuwe wet erdoor komt. Hierin wordt het simpelweg verboden om eigen producten voorrang te geven. Dat treft dus de eigen apps van Apple, maar heeft ook invloed op andere bedrijven. Zo moet ook Amazon goed gaan kijken hoe zij eigen producten op de markt brengen, en vooral dat deze geen oneerlijk voordeel krijgen ten opzichte van de producten van derden.

Grote gevolgen voor je iPhone

Deze nieuwe wet is nog in ontwikkeling en geen zekerheid. Het voorstel zal eerst moeten worden goedgekeurd en vervolgens een stemming overleven. Mocht dat gebeuren, dan wordt het installatieproces van je iPhone mogelijk een stuk minder gestroomlijnd en ingewikkelder. Daarnaast is er ook een kans dat sommige gebruikers duurder uit zijn. iPhone-gebruikers die niet zo thuis zijn in alle apps lopen het risico dat zo onnodig betaalde apps kopen of abonnementen afsluiten, terwijl ze ook gewoon genoeg hadden gehad aan de apps van Apple zelf.

Of deze wet er nu doorheen komt of niet, de kans is groot dat er vroeg of laat nieuwe regels komen voor de grote techbedrijven. Ergens is dat positief, want wanneer een paar partijen nagenoeg alle macht hebben, is dat nooit goed. We moeten echter wel oppassen dat we onszelf niet in de vingers snijden en dingen onnodig moeilijk maken. Of is dit juist een teken dat de grote bedrijven ons nu al volledig in hun greep hebben?