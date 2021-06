Nederland krijgt dankzij Amac-CEO grootste Apple-museum van Europa

Apple heeft een roemruchte geschiedenis en is verantwoordelijk voor vele prachtig producten. Het is een bedrijf met een bijzonder verleden en vele uniek verhalen. Kortom, genoeg om vast te leggen in een museum. Ed Bindels (oprichter van Amac) neemt deze taak op zich en gaat voor de grootste van Europa.

Als oprichter van Amac heeft Ed Bindels nagenoeg iedere Apple-product wel een keer in handen gehad. Bindels is een liefhebber van het Amerikaanse merk en heeft door de jaren heen ook een flinke collectie opgebouwd. Toen zijn winkels tijdens de coronacrisis gesloten waren, is hij bezig geweest om deze te vergroten.

Amac-oprichter begint Apple-museum

Zo kwam hij in contact met Stichting Apple Museum Nederland. Dit is een museum in Westerbork waar jaarlijks drieduizend tot vijfduizend Apple-fans op bezoek kwamen. Helaas kwam daar door corona verandering in. Ed Bindels zag zijn kans schoon en zocht contact met het museum. Uiteindelijk is besloten dat de collectie van Stichting Apple-Museum Nederland in beheer wordt gegeven van het nieuwe museum.

Gecombineerd met de eigen collectie van Bindels is dit een flinke berg Apple-geschiedenis. Het gaat naar verluidt om ruim vijfduizend verschillende objecten. Zo kun je er straks alle Apple-producten zien die sinds 1977 verschenen zijn. Daarnaast vinden we ook andere dingen zoals posters en handleidingen. In totaal is dat genoeg om 1.600 vierkante meter mee te vullen, en dat maakt dit het grootste Apple-museum van Europa.

Waar deze gaat komen is ook al bekend. Het nieuwe Apple-museum komt onder de Amac-winkel in The Wall (Utrecht).

Grootste van Europa

Apple-fans en liefhebbers kunnen hier vanaf 2022 terecht voor een prachtige geschiedenisles. Ed Bindels wil alle producten niet lukraak opstellen, maar tentoonstellen aan de hand van verhaallijnen. Hierbij zullen ook veel vergelijkingen gemaakt gaan worden met concurrerende producten, om zo te laten zien hoe Apple de wereld veranderd heeft.