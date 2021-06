Ming-Chi Kuo: ‘AirPods Pro-opvolger laat nog even op zich wachten’

Als we de betrouwbare analist Ming-Chi Kuo mogen geloven, die Apple nauwlettend volgt, dan moeten we nog even wachten op de AirPods Pro-opvolger. Waarschijnlijk verschijnen die nieuwe oordoppen pas in 2022. Volgens andere geruchtenmakers moeten er dit jaar nog wel nieuwe AirPods met een Pro-achtig design uitgebracht worden.

De analist verwacht daarnaast dat Apple in 2022 meer dan een miljoen true wireless stereo-producten (TWS) gaat verkopen. Echter, voor datzelfde jaar verwacht Ming-Chi Kuo dat Apple 70 tot 75 miljoen units aan oordoppen gaat verschepen. Dat komt door de lagere verwachte vraag voor het tweede kwartaal vanuit de consument.

Ming-Chi Kuo over Apples oordoppen

Op dit moment heeft Apple nog een voorsprong op de markt voor TWS-producten. Echter, het is wel duidelijk dat de concurrentie inloopt en langzaamaan marktaandeel wegsnoept. Zo is er onder meer hevige concurrentie van partijen als JBL en Sony, die vaak betaalbare of goede alternatieve aanbieden.

Aangaande de AirPods Pro 2: volgens geruchten stapt Apple af van het design met de lange stengels. In plaats daarvan komt er een design die we kennen van de Samsung Galaxy Buds en de Beats Studio Buds. Ze worden dus mogelijk wat compacter, maar in elk geval ronder dan zijn nu zijn, aldus de geruchten.

Extra functies

Daarnaast zijn er geruchten over eventuele gezondheidsfuncties voor de AirPods Pro-opvolger. Het is echter niet duidelijk of die technologie al gereed is voor gebruik. Verder is er vrij weinig over de AirPods Pro 2 naar buitengekomen via het geruchtencircuit, dus zullen we nog wat geduld moeten opbrengen.

Ming-Chi Kuo laat zich niet alleen uit over AirPods. De analist heeft ook vaak wat te melden over iPads, iPhones en andere Appleproducten. Zo zouden de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max een autofocuslens moeten krijgen en iets dikker worden dan zijn voorgangers, zodat er ruimte is voor een grotere accu.

