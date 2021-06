Microsoft CEO deelt sneer uit richting Apple bij Windows 11-presentatie

Apple-concurrent Microsoft heeft gisteravond Windows 11 aangekondigd. Het nieuwe besturingssysteem gaat later dit jaar verschijnen en maakt behoorlijk wat indruk. Zo gaat er visueel flink wat veranderen, komen er nieuwe functies en is hij ook nog eens gratis voor Windows-gebruikers. Al dat goede nieuws zorgde voor veel zelfvertrouwen bij Microsoft CEO Satya Nadella, die het niet kon laten om ook nog even een sneer uit te delen richting Apple.

Nadat Windows 11 volledig uit de doeken was, kwam de grote baas nog even in beeld voor een slotwoord. Satya Nadella pakte dit moment vooral aan om zijn visie op Windows 11 te delen. Volgens de CEO is Microsoft hét platform voor creatievelingen en platform makers. Hij legt ook uit waarom, en dat doe hij vooral aan de hand van vergelijkingen met Apple.

Kritiek op Apple

Uiteraard noemt Satya Nadella hun grootste concurrent niet bij naam. In plaats daarvan richt hij zich op de kritiek die Apple steeds vaker krijgt, en legt uit waarom Windows op die punten de beter keuze is. Het gaat daarbij vooral om vrijheid. MacOS en met name iOS zijn relatief gesloten omgevingen. Aan de ene kant ligt daar de kracht van Apple, maar steeds vaker is hier ook kritiek op. Zo lopen er verschillende onderzoek naar machtsmisbruik.



Windows has always stood for sovereignty for creators and agency for consumers, and with Windows 11 we have a renewed sense of Windows’ role in the world. pic.twitter.com/xHldf38B8d — Satya Nadella (@satyanadella) June 24, 2021

Microsoft CEO Satya Nadella wil, zoals je in bovenstaande video kunt zien, vooral uitdragen dat Windows 11 wel open is. Zo vindt hij dat mensen zelf moeten kunnen bepalen welke programma’s ze gebruiken. Besturingssystemen moeten zich aanpassen aan de gebruiker. Niet andersom. Volgens Satya Nadella moeten gebruikers juist nog meer controle krijgen over hun computers.

Windows 11 doet wat Apple weigert

Dat is makkelijk om te zeggen, maar Microsoft brengt dit ook in praktijk. Zo vertelt Satya Nadella over de nieuwe regels in hun app store, of eigenlijk het verminderen van regels. Allemaal om gebruikers meer vrijheid te geven. Zo is er straks ook plek voor Android apps en kunnen makers hun eigen betaalsystemen gebruiken.

Het verminderen van regels, toelaten van Android-apps en vrijheid in betaalsystemen zijn precies punten waarop Apple momenteel veel kritiek krijgt. Zo wordt er veelvuldig geklaagd over de hoge commissies die Apple rekent en het gebrek aan betaalopties. Alles loopt via Apple, of je bent je plekje in de App Store kwijt. De hele zaak rondom Fortnite is daar het perfecte voorbeeld van.

Goedkope truc of terechte kritiek?

Voor zijn toespraak heeft Satya Nadella dus goed gekeken naar de kritiek die er op Apple is, om zo Windows 11 nog beter neer te zetten. Een begrijpelijke keuze, maar heeft hij hier ook echt een punt? Of is het gewoon een goedkope truc. Laat het weten in de reacties.