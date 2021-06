macOS 12 Monterey: download hier alvast de nieuwe wallpapers

Tijdens WWDC 21 heeft Apple nieuwe softwareversies aangekondigd, van onder meer macOS. macOS 12 Monterey is de nieuwste versie van het systeem. De nieuwe versie biedt natuurlijk een hoop verbeteringen, zowel voor als achter de schermen. En je krijgt er uiteraard ook nieuwe achtergronden bij, die je nu kunt downloaden.

Die nieuwe achtergronden kun je nu al downloaden, aangezien de eerste bèta voor ontwikkelaars vrijgegeven is. Apple voegt elk jaar nieuwe achtergronden toe aan het besturingssysteem. Dit jaar is dat dus niet anders. We zien dit keer mooi vormgegeven, doch simplistische achtergronden voorbijkomen.

macOS 12: download de achtergronden

Mocht je – net als wij – gisteren naar de jaarlijkse keynote van Apple gekeken hebben, dan heb je waarschijnlijk al heel veel zin om die achtergronden op je Mac te gebruiken. Gelukkig kun je dat gewoon doen, aangezien gebruikers van de bèta die wallpapers al lekker op het internet geplaatst hebben voor iedereen.

Op moment van schrijven kun je twee achtergronden downloaden. In de toekomst gaat Apple waarschijnlijk meer achtergrond toevoegen, zodat je meer opties tot je beschikking hebt. Dat gebeurt waarschijnlijk pas wanneer het bedrijf uit Cupertino de Gold Master-versie aanbiedt van het besturingssysteem.

Hier vind je de achtergronden

Via deze link kun je de achtergronden downloaden. Beide afbeeldingen hebben een 6k-resolutie, in dit geval 6016 bij 6016 pixels. Dat betekent dat wanneer je de achtergronden instelt, ze niet zomaar uitgerekt worden of iets dergelijks. De kwaliteit van de wallpapers blijft daardoor in z’n geheel behouden.

Mocht je de achtergronden nou echt heel mooi vinden, dan kun je ze natuurlijk ook gewoon op je iPhone gebruiken. Verder vind je in de map ook een heic-afbeelding. Die afbeelding kun je gebruiken als een dynamische achtergrond. De wallpaper verandert dan gedurende dag, op basis van het thema dat actief is.

Wil je meer lezen over het nieuwe macOS? Sla dit uitgebreide artikel er dan op na.

iPhonehacks