macOS 12 Monterey is officieel een feit: komt je Mac in aanmerking?

Apple heeft gisteravond, tijdens de WWDC21 keynote, het nieuwe besturingssysteem voor de Mac onthuld. macOS 12 Monterey verschijnt deze herfst, maar komt jouw huidige Mac in aanmerking voor de update?

In dit artikel geven we je het antwoord. We zetten alle ondersteunde Mac-modellen op een rij, zodat jij weet of je dit jaar nog nieuwe functionaliteiten mag verwachten.

macOS 12 Monterey: komt je Mac in aanmerking?

In tegenstelling tot alle andere besturingssystemen zijn er bij macOS 12 Monterey wel wat modellen die misgrijpen. Apple maakt bekend dat de MacBook uit 2015, de MacBook Air en Pro uit 2013 en de iMac uit 2014 de update niet krijgen.

De volgende Mac-modellen krijgen de update dus wel:

iMac (2015 of later)

iMac Pro (2013 of later)

Mac Pro (2013 of later)

Mac mini (eind 2014 of later)

MacBook Pro en MacBook Air (2015 of later)

Macbook (begin 2016 of later)

Zoals gezegd valt macOS 12 Monterey wel een klein beetje buiten de boot. Zowel iOS 15 als iPadOS 15 en watchOS 8 zijn te gebruiken op de apparaten die het meest recente besturingssysteem ook kunnen draaien.

Wat is er allemaal nieuw?

macOS 12 Monterey is niet zo’n grote update als Big Sur, maar brengt wel degelijk een aantal nieuwe functionaliteiten naar de Mac. Zo is het bijvoorbeeld voor het eerst mogelijk om content van je iPhone naar het scherm van je Mac te streamen door middel van AirPlay. Een fijne update die, in combinatie met Universal Control, je Apple-apparaten beter samen laat werken. Met die laatstgenoemde functionaliteit is het mogelijk om een iPad, MacBook en iMac te besturen met een enkel toetsenbord en een enkele muis.

Daarnaast steekt Apple ook Safari in een nieuw jasje. De populaire browser wordt voorzien van een nieuw ontwerp, wat ervoor zorgt dat deze gebruiksvriendelijker wordt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om tabbladen te groeperen.

Benieuwd wat het voordeel daarvan is en wat macOS 12 Monterey je nog meer te bieden heeft? Lees dan zeker even het artikel dat we erover schreven via de bovenstaande link!