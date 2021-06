macOS 12 Monterey biedt fijne features, maar Intel Macs grijpen mis

macOS 12 Monterey ziet er goed uit en biedt straks veel nieuwe functies aan, maar een groot deel van die features komen niet naar Intel Macs. Dat betekent dat veel van de nieuwe functionaliteiten dus exclusief beschikbaar zijn voor Macs met een M1-chip aan boord. Dat is de chipset die Apple zelf ontwikkeld heeft en gebruikt in zijn computers, laptops en tablets.

Dat blijkt uit de typische kleine lettertjes die het bedrijf op zijn eigen website gepubliceerd heeft. Wanneer je naar de website van Apple gaat en de preview van het nieuwe macOS opzoekt, dan zie je onderaan allerlei voorwaarden en uitsluitingen staan. De lijst is best lang, dus we kunnen ons voorstellen dat je niet alles gelezen hebt.

Intel Macs krijgen minder nieuwe macOS 12 Monterey-functies

In totaal lopen de Mac met een Intel-processor zeven nieuwe functionaliteiten mis. macOS 12 Monterey biedt de volgende features niet voor die modellen:

Portretmodus in Facetime

Live tekst kopiëren/plakken/vertalen in afbeeldingen

3D-mijlpalen in Kaarten

Een interactieve globe in Kaarten

Tekst-naar-spraak in meer talen (waaronder de Scandinavische talen)

Dicteren op het apparaten (zonder internetverbinding)

Constant dicteren, dus niet tot maar zestig seconden in één keer

Dat zijn dus behoorlijk wat handige functies die niet naar Macs komen met een Intel-processor, die Apple nota bene nog steeds verkoopt. Wellicht heeft dit iets te maken met het feit dat Apple de machine learning-capaciteiten van de M1-chipset hiervoor gebruikt. Intel-chips hebben soortgelijke functies niet.

De internetverbinding

Sommige macOS 12-functies werken ook niet (goed) zonder internetverbinding, zoals live teksten uit afbeeldingen halen of dicteren op het apparaat. Daar heb je ofwel een krachtige processor of de cloud voor nodig. En als er geen internet beschikbaar is, en de processor niet sterk genoeg is, dan werken die functies dus niet.

Bij het ontbreken van andere functies kun je wel gewoon vraagtekens zetten. Zo is het een beetje gek dat Facetime geen portretmodus aanbiedt, terwijl andere aanbieders dat wel gewoon kunnen op een Mac. Wellicht is dit een manier om mensen toch zo ver te krijgen vroeg over te stappen.

Macrumors