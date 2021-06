macOS 12 Monterey aangekondigd tijdens WWDC21: alle nieuwe features

Tijdens de grote WWDC21 keynote, die vanavond plaatsvond, heeft Apple het nieuwe besturingssysteem voor de Mac aangekondigd. Het bedrijf uit Cupertino introduceerde macOS 12 Monterey en alle functionaliteiten die daarbij komen kijken.

Heb je de keynote gemist of wil je graag even teruglezen wat het nieuwe besturingssysteem precies te bieden heeft? Dan zit je helemaal goed! We zetten alle nieuwe functionaliteiten voor je op een rij!

macOS 12 Monterey: Universal Control en AirPlay

Apple kondigt Universal Control aan tijdens WWDC21. Hierdoor is het mogelijk om een enkel toetsenbord en muis te gebruiken op zowel je Macbook als je iPad. Deze detectie werkt zonder extra functionaliteit en gaat volledig automatisch. Het is hierdoor ook mogelijk om bestanden van het ene apparaat naar het andere apparaat te verplaatsen. Van je iMac naar je MacBook en naar je iPad is dus zo gepiept!

Tof om te weten: de trackpad van je MacBook is vanaf macOS 12 dus ook te gebruiken op je iMac!

Apple introduceert tijdens WWDC21 ook AirPlay for Mac. Zo is het mogelijk om het OLED-scherm van je computer te gebruiken om content te bekijken. Het is dus vanaf Monterey mogelijk om films en series van je iPhone naar het beeldscherm van de Mac te sturen.

Apps en diensten voor Monterey

Apple brengt met macOS 12 Monterey eindelijk de Opdrachten-app naar je Mac. De feature zit verwerkt in alle apps en diensten van Apple op je Mac, waardoor je ze zo goed mogelijk kunt gebruiken.

Safari voor Mac wordt overigens ook aangepakt. Het is ook zeker niet gek dat de browsers anno 2021, meer gebruikt wordt dan ooit tevoren. Daarom is het voorzien van een nieuw ontwerp, waardoor de applicatie overzichtelijker wordt dan ooit tevoren. Zo is de werkbalk een stuk strakker dankzij de compactere tabjes. Het is mogelijk om verschillende tabs te groeperen en overzichtelijk weer te geven door een nieuwe sidebar.

Alle tabbladen en tabgroepen zijn overigens ook te openen op je iPad. Al is de app voor de iPhone ook aangepakt. Je krijgt tijdens het gebruik een tabbar in beeld te zien, waardoor je snel door alle tabbladen kunt bladeren. Daarnaast krijg je ook een duidelijk overzicht van alle tabbladen die openstaan.

Apple brengt extensies vanaf nu ook naar iPad en iPhone. Ontwikkelaars kunnen hierdoor een veel groter publiek aanspreken. Erg handig!

macOS Monterey: wanneer beschikbaar?

macOS 12 Monterey laat nog even op zich wachten. Het besturingssysteem is vanaf vandaag te testen voor ontwikkelaars en zal volgende maand als publieke beta te gebruiken zijn. De consument kan vanaf de herfst van 2021 aan de slag met het systeem.

