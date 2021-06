Bewijs van machtsmisbruik in de App Store: Apple valt hard door de mand

Door de hele rechtszaak tussen Apple en Epic is er een hoop informatie boven tafel gekomen. Hierin gaat het vooral over de inmiddels langlopende ruzie, maar er komen door het onderzoek ook andere dingen aan het licht. Zo blijkt uit een e-mail dat Apple niet helemaal eerlijk is geweest over het manipuleren van zoekresultaten in de App Store.

Voor deze zaak moeten we terug naar 2019. In dat jaar deden The Wall Street Journal en The New York Times uitgebreid onderzoek naar de App Store. Hieruit bleek volgens beide kranten dat Apple overduidelijk zijn eigen apps een voorkeursbehandeling zou geven. Deze zouden in de zoekresultaten onterecht boven apps van concurrenten geplaatst worden.

Bestanden-App in de App Store

Apple ontkende dit. Het bedrijf hield stug vol dat een geheim algoritme bestaande uit 42 verschillende variabelen gewoon zijn werk doet. Top-mannen vanuit Apple lieten Times weten dat Apple niets doet om de zoekresultaten handmatige te beïnvloeden. Dat blijkt toch niet de waarheid te zijn. Uit e-mails blijkt nu dat Apple 11 maanden lang zijn eigen Bestanden-app heeft voorgetrokken.

Deze ontdekking is te danken aan Epic-oprichter Tim Sweeney. In een mail confronteerde hij Debankur Naskar met het feit dat de Bestanden-app wordt voorgetrokken ten opzichte van Dropbox. Wanneer je in de App Store zocht op Dropbox kwam deze niet bovenaan te staan. Sterker nog: de Dropbox-app verscheen niet eens op de eerste pagina. Opvallend genoeg was Apple’s eigen Bestanden-app de eerste hit.

Apple erkent voortrekken

Naskar is product lead van de App Store en moest met de billen bloot. In zijn reactie is te lezen dat ze de handmatige boost gaan verwijderen en dat de zoekresultaten vanaf dat moment weer relevanter zouden moeten zijn. Hieruit valt op te maken dat Apple de Bestanden-App dus wel degelijk een bewuste boost heeft gegeven.



Apple manually boosts its first-party apps in search results? Funny, I feel like somebody testified under oath that that never happens https://t.co/mTgnw8d8CK — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) June 7, 2021

Dat klinkt als machtsmisbruik, maar het zou ook een misverstand kunnen zijn. Zo blijkt later dat Matt Fischer, hoofd van de App Store, niet op de hoogte was van deze praktijken. In zijn reactie vraagt hij Debankur dan ook hoe dit kon gebeuren en wie deze boost aangevraagd heeft. Daar voegt Fischer aan toe dat hij al dit soort aanvragen voortaan zelf wil behandelen.

Machtsmisbruik? Of een foutje?

Het is dus onduidelijk of Apple moedwillig zijn eigen app voorgetrokken heeft of dat dit een incident was. Feit is wel dat The Wall Street Journal en The New York Times het toch bij het juiste eind hadden. Of beide kranten daar nog wat mee gaan doen of dat deze mails andere gevolgen gaan hebben, is nog niet bekend.