Monterey: je MacBook is als tweede scherm voor je iMac te gebruiken

We hebben er tijden op zitten wachten, maar het lijkt in 2021 toch echt te gebeuren. Mensen die de luxe hebben om zowel over een MacBook als een iMac te beschikken, kunnen de twee apparaten eindelijk tegelijkertijd gebruiken. Met dank aan macOS 12 Monterey, natuurlijk!

Het nieuwe besturingssysteem, dat deze week tijdens de WWDC21 Keynote werd aangekondigd, komt namelijk met een prettige functionaliteit. AirPlay wordt namelijk uitgebreid en zorgt dat jij je Mac kunt verbinden met een iPhone, iPad of andere Mac.

Macbook als tweede iMac-scherm

We zijn zeker niet de eerste die achter de functionaliteit komen. MacRumors bracht het nieuws gisteravond laat al naar buiten. De website laat als eerste zien dat je MacBook als tweede beeldscherm voor je iMac te gebruiken is. Het maakt in deze overigens niet uit of je de verbinding met een kabel maakt of draadloos, alle twee de opties zullen werken. Een fijne toevoeging, want tot dusver was alleen je iPad als een tweede scherm te gebruiken. Een functionaliteit die we op de redactie toch vaker gebruiken dan we vooraf hadden gedacht.

Een lange tijd geleden was er overigens een soortgelijke functionaliteit voor de Mac. Target Display Mode maakte het ook mogelijk om een Mac als extern beeldscherm te gebruiken, maar die functionaliteit verdween uiteindelijk. macOS 12 Monterey pakt het dan ook anders aan en maakt de mogelijkheid onderdeel van AirPlay. Hierdoor is het dus niet alleen mogelijk om je MacBook als tweede scherm te gebruiken, maar ook om content van je iPhone naar je iMac te streamen. Iets waar het beeldscherm van de computer zich overigens uitstekend voor leent.

macOS 12 Monterey

macOs 12 Monterey brengt natuurlijk nog heel veel meer nieuwe functionaliteiten met zich mee. Dat heeft Apple eerder deze week wel duidelijk gemaakt. Het bedrijf uit Cupertino leek zich overigens wel voornamelijk op de apps en diensten voor de computer te richten. Zo steekt het bedrijf onder andere Safari in een nieuw jasje.

Ben je benieuwd wat macOS 12 Monterey allemaal met zich meebrengt? Check dan zeker even het artikel dat we erover schreven na de keynote. Je bereikt het artikel door op de bovenstaande link te klikken.