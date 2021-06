‘De nieuwe Mac Pro krijgt geen M1, maar blijft bij Intel’

Het lijkt erop dat de aankomende update voor de Mac Pro geen M1-processor krijgt. De nieuwe desktopcomputer krijgt naar verluidt een Intel-processor. En dat terwijl Apple middenin de transitie naar de M1-chipsets zit. Veel nieuwe Mac-modellen die onlangs uitgebracht zijn, hebben al de zelfontwikkelde processor aan boord.

Bloomberg liet eerder dit jaar al weten dat Apple het overweegt om de aankomende Mac Pro te voorzien van een Intel-processor. Opvallend, gezien het bedrijf dus druk bezig is om nieuwe line-ups te voorzien van de eigen M1-chipset, die onder meer in de nieuwe laptops en tablet van het bedrijf uit Cupertino zit.

Nieuwe Mac Pro met Intel-processor?

In januari schreef de website dat de aankomende hardware-update “hetzelfde design” krijgt als de desktopcomputer uit 2019. Nu laat de schrijver van het stuk op Twitter weten dat dit allemaal nog steeds het geval is. De volgende Mac Pro krijgt dus naar verluidt wederom een processor van leverancier Intel ingebouwd.



Interesting addition to usr/include/mach/machine.h in Xcode 13 beta 1: CPUFAMILY_INTEL_ICELAKE_SP. Mac Pro refresh coming? pic.twitter.com/e3OQuLyUeV — Brendan Shanks (@realmrpippy) June 8, 2021

De bevindingen worden gebaseerd op een referentie in Xcode 13 beta 1. Daar wordt verwezen naar Ice Lake SP, Intels nieuwste Xeon Scalable-processor. Apple gebruikt nu nog Intel Xeon W in de Mac Pro-lijn, dus dat zou betekenen dat de computers er flink op vooruitgaan qua prestaties.

Overgang duurt ongeveer twee jaar

Het lijkt er dus sterk op dat de aankomende Mac Pro nog steeds een Intel-chipset krijgt. Zo’n ontzettend vreemd gegeven is dat ook weer niet. Apple liet namelijk eerder al weten dat de overgang naar de eigen M1-chips ongeveer twee jaar zou duren. De eerste Macs met de M1-chip aan boord verschenen in november 2020.

Twitteraar Brendan Shanks was de eerste die de verwijzing opmerkte en deelde zijn bevinding op Twitter. Daarna nam Bloomberg-journalist Mark Gurman de tweet over door er een opmerking aan toe te voegen. Zoals gewoonlijk reageert Apple niet op geruchten, dus zullen we een aankondiging moeten afwachten.

