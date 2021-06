M1 iPad Pro ligt open en bloot: een grote batterij en heel veel kleine leds

De redactie van de website iFixit heeft de gloednieuwe M1 iPad Pro opengemaakt om te zien wat er allemaal aan de binnenkant zit en gebeurt. Dat is natuurlijk tof om te zien, maar dat openmaken heeft ook een andere reden. Apple deelt namelijk niet altijd alle specificaties van producten en zo kunnen die toch achterhaald worden.

De nieuwe M1 iPad Pro is sinds kort beschikbaar en beschikt over indrukwekkende specificaties. Het apparaat is in twee varianten beschikbaar. Eén versie heeft een 11-inch Liquid Retina-scherm (2388 x 1668 pixels), terwijl de ander een 12,9-inch Liquid Retina XDR-display heeft (2732 x 2024 pixels).

M1 iPad Pro: een kijkje binnenin

Weten natuurlijk ook dat er een M1-processor in zit en dat er 8 tot 16 GB aan werkgeheugen aanwezig is. Maar er zijn ook zat zaken die Apple niet gedeeld heeft, waar iFixit licht op kan schijnen. Bijvoorbeeld op de accucapaciteit. Nu blijkt dat de nieuwe M1 iPad Pro een accu met een vermogen van 40,33 Wh heeft gekregen.

Dat is een verschil van tien procent ten opzichte van het model van vorig jaar, dat een accu met een vermogen van 36,71Wh heeft. Dat gezegd hebbende: veel gebruikers laten weten niet per se een toename in gebruik te hebben opgemerkt. Een grote accu betekent dus niet altijd dat zo’n product meteen langer meegaat.

De kleine leds in het scherm

Het betreft overigens het 12,9 inch model. Over het 11 inch model wordt ook beweerd dat de accuprestaties niet per se heel veel beter zijn. Het grote model beschikt ook over een miniled-scherm. Dat betekent dat die iPad Pro beschikt over meer dan tienduizend kleine leds. Dat is veel meer dan bij traditionele led-schermen.

Het team van iFixit legt die minileds lekker onder een vergrootglas, zodat je precies kunt zien hoe het apparaat dat betere contrast kan weergeven. Je ziet al die bevindingen – en meer – in de nieuwste YouTubevideo van het team. Die video hebben we voor de volledigheid in dit bericht geplaatst.

YouTube