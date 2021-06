Linux nu native op M1 Apple Silicon (maar er zijn kanttekeningen)

Er is eindelijk native ondersteuning voor M1 Macs beschikbaar in de Linux-kernel. Toch zitten er nog veel kinken in de kabel. Zo is er op dit moment geen ondersteuning voor accelerated graphics support, maar het begin is er.

Linus Torvalds, de maker en belangrijkste ontwikkelaar van de Linux-kernel kwam met goed nieuws voor Linux enthousiasten die een M1 Mac willen gebruiken. Hij kondigde aan dat de nieuwste Linux Kernel 5.13-update een voorlopige ondersteuning biedt voor Apple Silicon. Het is nu dus mogelijk om native Linux te draaien de nieuwe 24-inch M1 Mac, de M1 Mac mini en de laatste MacBook Air en MacBook Pro.

Linux op je M1 Mac

Opvallende bijkomstigheid is dat de bijgewerkte kernel ook FreeSync ondersteunt via HDMI. Daarnaast worden bepaalde beveiligingsfuncties ook ondersteund, waaronder Clang CF en Landlocked LSM.

Hoewel de laatste update nog geen ondersteuning biedt voor accelerated graphics, is de native kernel geweldig nieuws. Vooral voor degenen die ontevreden waren over de prestaties van Linux op hun M1 Mac via de Corellium-virtualisatie. Nu de officiële Linux-kernel native Apple Silicon ondersteunt, zullen de ontwikkelingen elkaar vast in een rap tempo opvolgen. Het zal dan ook vast niet lang meer duren, voordat Linux een volwaardig OS kan bieden voor M1 Macs.

Nog lang niet perfect

Phoronix maakte het nieuws ook bekend, met een kanttekening. De tech-site stelt dat er in deze eerste Linux Kernel voor M1-Macs nog veel te optimaliseren valt en dat er “nog flink wat problemen zijn om op te lossen”.

En Windows? Dat is een heel ander verhaal. Het lijkt het er niet op dat mensen dat besturingssysteem op hun M1 Mac kunnen installeren zonder toevlucht te nemen tot diepgaande kunstgrepen. Windows 11 vereist namelijk een vrij nieuwe Intel-chip, vervaardigd in 2018 of later. Daarnaast is ondersteuning voor Trusted Platform Module (TPM) 2.0 en een compatibel moederbord een vereiste.