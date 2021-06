KPN heeft goed nieuws voor gebruikers van hun Unlimited Data-abonnement

KPN heeft goed nieuws voor klanten met een Unlimited Data-abonnement. Het telecombedrijf voert namelijk een aantal wijzigingen door voor het abonnement, waardoor jij meer kunt gebruiken dan voorheen.

Waar klanten eerst maximaal 5GB aan data konden gebruiken op een dag, is dat inmiddels 8GB geworden. En dat is niet de enige wijziging die plaatsvindt.

KPN voert wijzigingen door in Unlimited-abonnement

De wijzigingen zijn niet door KPN aangekondigd, maar werden opgemerkt door gebruikers van het forum van de provider. Het telecombedrijf laat overigens in een reactie weten dat de wijzigingen daadwerkelijk zijn doorgevoerd.

Zoals gezegd tilt het telecombedrijf het daglimiet omhoog van 5GB per dag naar 8GB per dag. Daarnaast verhoogt het bedrijf ook de dagbundel. Tot op heden was de bundel voorzien van 1GB aan data en de klanten worden nu voorzien van 2GB aan data. Heb je meerdere KPN-abonnementen op één adres, dan is het goed om te weten dat je vanaf nu ook meer data kunt delen met anderen. Waar dit voorheen 25GB was, is dat nu 50GB.

Tele2 en T-Mobile voerden eerder dit jaar ook al wijzigingen door in hun Unlimited-abonnement. De nieuwe wijzigingen van KPN komen erg overheen met wat deze twee bedrijven destijds deden.

Vanaf volgende maand duurder

De nieuwe wijzigingen zijn erg prettig natuurlijk, al is het wel goed om in het achterhoofd te houden dat je als klant vanaf volgende maand meer gaat betalen. Jaarlijks gaan consumenten er bij KPN zo’n €18 op achteruit. Het gaat hierbij om een verhoging van €1,50 per maand, dat in eerste instantie niet zo fors lijkt.

De praktijk leert ons overigens iets anders. Door alle “kleine” verhogingen van de afgelopen drie jaar zijn de telecomprijzen inmiddels al €75 gestegen. Benieuwd hoe dat precies ziet en wat de aankomende prijswijziging voor jou gaat betekenen? Lees dan zeker het artikel dat we erover schreven via de bovenstaande link!