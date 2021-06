KPN heeft goed nieuws voor zijn glasvezel-abonnees

Steeds meer huishoudens in Nederland krijgen toegang tot glasvezel. Dankzij deze kabel kun je tegenwoordig, afhankelijk van je abonnement, internetsnelheden halen van 1Gbit/s. Bij de meeste aanbieders geldt deze hoge snelheid voor zowel de upload- als de downloadsnelheid. KPN is tot heden één van de weinige die daarvan afwijkt, maar dat gaat veranderen.

Consumenten en zakelijke KPN-klanten die het snelste glasvezelabonnement afnemen, kunnen op dit moment nog niet genieten van de maximale snelheid. De downloadsnelheid is wel 1Gbit/s, maar de uploadsnelheid is slechts de helft daarvan: 500Mbit/s. KPN wijkt daarmee af van veel andere glasvezelaanbieders. Bij de meesten is een abonnement met symmetrische download- en uploadsnelheden al de standaard.

KPN verdubbelt de uploadsnelheid

Het is niet duidelijk waarom er al die tijd gekozen is om een abonnement met asymmetrische download- en uploadsnelheden aan te bieden. Gelukkig speelt dit vraagstuk vanaf juli geen rol meer, want KPN gaat de uploadsnelheid verhogen van 500Mbits/s naar 1Gbits/s. Zo krijgt ook het het snelste glasvezelabonnement van de internetaanbieder symmetrische download- en uploadsnelheden.

Klanten kunnen vanaf volgende maand dus ook gaan genieten van het grote voordeel van glasvezel, namelijk symmetrische download- en uploadsnelheden. Bij andere vormen van internet (zoals ADSL, VDSL of de kabel) is je uploadsnelheid altijd lager dan je downloadsnelheid. Wanneer de wijziging precies ingaat is nog niet bekend. Voordat de nieuwe uploadsnelheid beschikbaar wordt, moet KPN eerste een update uitvoeren. Dit gaat dus ergens in juli gebeuren.

Glasvezel is de toekomst

Dit goede nieuws geldt overigens niet alleen voor iedereen die zijn glasvezel internet afneemt bij KPN. Ook andere providers die glasvezel aanbieden via het netwerk van KPN krijgen deze snelheidsverhoging.

Naast het verhogen van de snelheid is KPN ook druk bezig om het netwerk zelf te vergroten. Volgens het telecombedrijf hebben ze inmiddels al drie miljoen huishoudens aangesloten op glasvezel, en dat gaan er nog veel meer worden.